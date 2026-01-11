Mimořádný zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Autor: van, ku, ČTK
  8:02aktualizováno  8:51
Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže, který uvázl v jeskyni. Byl zraněný a nemohl se dostat ven. Během akce museli záchranáři provést několik drobných odstřelů. Muže převezli do nemocnice. Podle hasičů šlo o ojedinělý a mimořádně náročný zásah.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Šlo o v České republice ojedinělý a mimořádně náročný zásah, který nemá v tuzemských podmínkách obdoby,“ komentovali hasiči záchrannou akci.

Zásah trval přes 20 hodin, z toho jen 5 hodin zabrala samotná záchrana v podzemí.

„Pro nás běžná práce,“ řekl reportérce iDNES.cz, která zásah sledovala na místě, jeden z jeskyňářů, který se na záchraně podílel.

„Nejtěžší na celé akci bylo rozšiřování prostoru, jsou tam místa, kde se sotva vejde člověk. Zachráněný je v pořádku, celou dobu spolupracoval, je to maratonec, takže v super kondici,“ okomentoval dále jeskyňář.

Hasiči poté na sociální síti X informovali, že dlouhé záchranné akci předcházely hodiny náročných technických prací, během kterých záchranáři zpřístupňovali úzké a obtížně prostupné části jeskynního systému a připravovali prostor pro bezpečné vyproštění.

Reportérka iDNES.cz z místa popsala, že zraněného muže nyní čeká převoz do nemocnice.

„Povolali chemickou laboratoř“

V neděli ráno na místo dorazili také specialisté z celé republiky. „Pro podporu zásahu jsme povolali také chemickou laboratoř z Tišnova, která zajišťuje další měřicí přístroje pro práci v jeskyni a jejich případnou kalibraci,“ uvedli v neděli ráno hasiči.

Reportérka iDNES.cz z místa popsala, že v neděli okolo 8:10 se již připravoval výtah zraněného muže nahoru. Hasiči podle jejích slov připravovali cestu na povrchu tak, aby se nikomu nic nestalo. Na místě je totiž země zamrzlá a klouže se.

Hasiči krátce před 5:00 na sociální síti X informovali, že první ze dvou zásadních fází záchrany je za nimi.

„S pomocí speciálních mechanických klínů a zhruba deseti drobných řízených odstřelů se podařilo zpřístupnit cestu jeskynním systémem tak, aby bylo možné zraněného vyprostit,“ uvedli dále na síti.

K rozrušení horniny bylo podle nich celkem provedeno přibližně deset drobných řízených odstřelů s pomocí přibližně 100 střel. „V některých místech bylo nutné provést trhací a uvolňovací práce i v úseku dlouhém zhruba šest metrů,“ informovali dále.

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči zraněného muže z jeskyně. (10. ledna 2026)
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči zraněného muže z jeskyně. (10. ledna 2026)
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči zraněného muže z jeskyně. (10. ledna 2026)
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči zraněného muže z jeskyně. (10. ledna 2026)
25 fotografií

Do některých míst se vejde sotva jeden

„Cesta za ním trvá přibližně hodinu, zpátky to lze očekávat mnohonásobně delší,“ komentoval přístup ke zraněnému muži v sobotu pro iDNES.cz mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.

Do některých míst se totiž vejde sotva jeden člověk. „To má na starosti jedna skupinka lidí, které máme zrovna v podzemí. Druhá skupina je s dotyčným, poskytují mu tepelný komfort, což je zásadní věc. Zraněný je ale stále v dobré kondici, je u něj i speleolog, který je doktor. Takže z hlediska podání léků proti bolesti není problém,“ popsal mluvčí hasičů Komosný situaci v sobotu večer.

Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno

Tehdy bylo v jeskyni asi 10 až 15 lidí.

„Zraněného muže budeme transportovat ven na nosítkách, musíme k tomu nachystat cestu. Navrtáváme různé části hornin, které nám komplikují prostup se zraněným. Máme vytipovaných zhruba deset takových míst. Používáme na to mechanické klíny, které dokážou tu horninu nalomit,“ popsal v sobotu Komosný.

V případě, že by klíny nestačily, byli nachystáni střelmistři, aby navrtanou číst naplnili malými signálními nábojnicemi, které ji dostatečně nalomí.

Hasiči pracují v náročném terénu s komplikovaným přístupem, na místo soustředili speciální techniku i týmy se zkušenostmi ze speleologických zásahů. Do Rudice přiletěl také vrtulník policie, připraven je vyhřívaný stan.

Událost byla na tísňovou linku oznámena v sobotu kolem poledne. Jakým způsobem k zaklínění došlo, hasiči zatím neupřesnili, nemělo by ale jít o zával.

Podle agentury ČTK je jeskynní systém u Rudice na Blanensku v Moravském krasu běžně nepřístupný.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Mimořádný zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Celý zásah trval více než 20 hodin, z toho přibližně 5 hodin zabrala samotná...

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže, který uvázl v jeskyni. Byl zraněný a nemohl se dostat ven. Během akce museli záchranáři provést několik drobných...

11. ledna 2026  8:02,  aktualizováno  8:51

Ženští šakalové, psaly před stoletím noviny o ostravských kuplířkách

Foto z počátku 20. století. Dobové noviny často řešily rozmáhající se...

Prostituce byla podobně jako alkoholismus od konce 19. století obrovským sociálním problémem a ostudou rychle se rozrůstající průmyslové Ostravy. I kvůli šíření pohlavních nemocí měli policisté za...

11. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Konec dojíždění. Liberec získá díky miliardáři špičkovou kliniku

Klinika se otevře v bývalé administrativní budově Avicena v Liberci. První...

Lidé už nebudou muset dojíždět na operaci s kolenem do Prahy nebo do Mladé Boleslavi. Nová ortopedická klinika Movela v Liberci vyřeší problém s přetlakem pacientů v regionu. Za projektem stojí...

11. ledna 2026  8:32,  aktualizováno  9:05

Na silnicích Vysočiny je rozbředlý či ujetý sníh, místy mohou být sněhové jazyky

ilustrační snímek

Na hlavních silnicích Vysočiny, které se solí, je dnes rozbředlý sníh, na zbývajících je ujetá vrstva sněhu posypaná drtí. Řidiči by měli jezdit opatrně i...

11. ledna 2026  6:55,  aktualizováno  6:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nestabilní svah brání otevření úseku cyklostezky Ohře, kraj hledá sanační firmu

ilustrační snímek

Karlovarský kraj hledá firmu pro sanaci svahu nad novým úsekem cyklostezky Ohře mezi Dalovicemi a Všeborovicemi na Karlovarsku. Cyklostezka byla dokončena loni...

11. ledna 2026  6:30,  aktualizováno  6:30

Když dům zní různou řečí. Manželé opravují faru v pohraničí a zvou za uměním

Majitelé fary v Martínkovicích Anna a Adam Smékalovi

Bývalá barokní fara v sousedství kostela sv. Jiří a Martina na dolním konci Martínkovic na Broumovsku má své kouzlo. Zchátralý dům koupili před pěti lety Smékalovi a za citlivou rekonstrukci...

11. ledna 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Nejstarší tištěná mapa Čech míří do UNESCO, jediný dochovaný exemplář je v Litoměřicích

Nejstarší tištěná mapa Čech tzv. Klaudyánova mapa vydaná roku 1518 byla zapsána...

Nejstarší tištěná mapa Čech, tzv. Klaudyánova mapa vydaná roku 1518, byla zapsána na Národní seznam České republiky programu UNESCO Paměť světa. Jediný exemplář tohoto vzácného kartografického díla,...

11. ledna 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Skibusem k vleku i do stopy. Víkendové spoje opět vozí lyžaře na hřebeny Jeseníků

Mezi skiareály ve Špindlerově Mlýně dopravuje lyžaře i skibus. Do budoucna by...

Až pod svah v Koutech nad Desnou vozí i letos lyžaře v Jeseníkách speciální autobus. Na zastávkách skibusu jsou navíc také nástupní místa na běžkařské tratě. Spoje jezdí na trase Jeseník –...

11. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Od Toulové po Toma Cruise. Největší filmové průšvihy roku 2025, které zklamaly publikum

Zleva Veronika Žilková, Barbora Seidlová a Eva Toulová ve filmu Deník...

Loňský rok nepřinesl plejádu kvalitních titulů, které chválili jak diváci, tak kritici. To však neznamená, že v případě některých titulů neodcházeli diváci z kinosálu nepříjemně rozladěni. Deník...

11. ledna 2026  7:02

Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči...

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah...

10. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  23:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Trutnově hořela neobydlená budova, škoda je asi 15 milionů korun

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz a uzavřeli silnici....

V Trutnově v Polské ulici v městské části Poříčí v noci na sobotu hořela neobývaná budova, jeden zasahující hasič utrpěl lehké zranění. Vyšetřovatelé po odpoledním průzkumu místa požáru navýšili...

10. ledna 2026  8:12,  aktualizováno  20:54

Policejní auto havarovalo na D3, dva policisté byli převezení do nemocnice

ilustrační snímek

Na dálnici D3 na Českokrumlovsku dnes odpoledne havarovalo policejní auto. Narazilo do svodidel na úrovni obce Netřebice. Oba policisté byli převezení do...

10. ledna 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.