„Šlo o v České republice ojedinělý a mimořádně náročný zásah, který nemá v tuzemských podmínkách obdoby,“ komentovali hasiči záchrannou akci.
Zásah trval přes 20 hodin, z toho jen 5 hodin zabrala samotná záchrana v podzemí.
„Pro nás běžná práce,“ řekl reportérce iDNES.cz, která zásah sledovala na místě, jeden z jeskyňářů, který se na záchraně podílel.
„Nejtěžší na celé akci bylo rozšiřování prostoru, jsou tam místa, kde se sotva vejde člověk. Zachráněný je v pořádku, celou dobu spolupracoval, je to maratonec, takže v super kondici,“ okomentoval dále jeskyňář.
Hasiči poté na sociální síti X informovali, že dlouhé záchranné akci předcházely hodiny náročných technických prací, během kterých záchranáři zpřístupňovali úzké a obtížně prostupné části jeskynního systému a připravovali prostor pro bezpečné vyproštění.
Reportérka iDNES.cz z místa popsala, že zraněného muže nyní čeká převoz do nemocnice.
„Povolali chemickou laboratoř“
V neděli ráno na místo dorazili také specialisté z celé republiky. „Pro podporu zásahu jsme povolali také chemickou laboratoř z Tišnova, která zajišťuje další měřicí přístroje pro práci v jeskyni a jejich případnou kalibraci,“ uvedli v neděli ráno hasiči.
Reportérka iDNES.cz z místa popsala, že v neděli okolo 8:10 se již připravoval výtah zraněného muže nahoru. Hasiči podle jejích slov připravovali cestu na povrchu tak, aby se nikomu nic nestalo. Na místě je totiž země zamrzlá a klouže se.
Hasiči krátce před 5:00 na sociální síti X informovali, že první ze dvou zásadních fází záchrany je za nimi.
„S pomocí speciálních mechanických klínů a zhruba deseti drobných řízených odstřelů se podařilo zpřístupnit cestu jeskynním systémem tak, aby bylo možné zraněného vyprostit,“ uvedli dále na síti.
K rozrušení horniny bylo podle nich celkem provedeno přibližně deset drobných řízených odstřelů s pomocí přibližně 100 střel. „V některých místech bylo nutné provést trhací a uvolňovací práce i v úseku dlouhém zhruba šest metrů,“ informovali dále.
Do některých míst se vejde sotva jeden
„Cesta za ním trvá přibližně hodinu, zpátky to lze očekávat mnohonásobně delší,“ komentoval přístup ke zraněnému muži v sobotu pro iDNES.cz mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
Do některých míst se totiž vejde sotva jeden člověk. „To má na starosti jedna skupinka lidí, které máme zrovna v podzemí. Druhá skupina je s dotyčným, poskytují mu tepelný komfort, což je zásadní věc. Zraněný je ale stále v dobré kondici, je u něj i speleolog, který je doktor. Takže z hlediska podání léků proti bolesti není problém,“ popsal mluvčí hasičů Komosný situaci v sobotu večer.
Tehdy bylo v jeskyni asi 10 až 15 lidí.
„Zraněného muže budeme transportovat ven na nosítkách, musíme k tomu nachystat cestu. Navrtáváme různé části hornin, které nám komplikují prostup se zraněným. Máme vytipovaných zhruba deset takových míst. Používáme na to mechanické klíny, které dokážou tu horninu nalomit,“ popsal v sobotu Komosný.
V případě, že by klíny nestačily, byli nachystáni střelmistři, aby navrtanou číst naplnili malými signálními nábojnicemi, které ji dostatečně nalomí.
Hasiči pracují v náročném terénu s komplikovaným přístupem, na místo soustředili speciální techniku i týmy se zkušenostmi ze speleologických zásahů. Do Rudice přiletěl také vrtulník policie, připraven je vyhřívaný stan.
Událost byla na tísňovou linku oznámena v sobotu kolem poledne. Jakým způsobem k zaklínění došlo, hasiči zatím neupřesnili, nemělo by ale jít o zával.
Podle agentury ČTK je jeskynní systém u Rudice na Blanensku v Moravském krasu běžně nepřístupný.
