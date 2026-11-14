Po požáru bytu v Brně ošetřili 11 lidí, jeden člověk má vážné popáleniny

„Při našem příjezdu šlehaly z oken bytu plameny, policisté už evakuovali obyvatele. Celkem muselo dům opustit 14 lidí. Požár jsme hasili jedním vodním proudem, na místo přijelo sedm hasičských jednotek,“ uvedl Mikoška.
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V Brně hořel byt. Evakuovali přes čtyřicet lidí, na místě i velkokapacitní sanitka
Na místo přijel i evakuační autobus, kde někteří obyvatelé domu našli útočiště. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu, požár se jim podařilo zlikvidovat.
Záchranáři na místo vyslali čtyři záchranářské posádky i velkokapacitní sanitku. Na místě ošetřili 11 lidí. „Jednoho zraněného jsme s těžkými popáleninami převezli na popáleninové centrum Fakultní nemocnice Brno, stav dalších zraněných nevyžadoval převoz, ponechali jsme je proto na místě,“ doplnil Dvořáček.
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Jedna místnost bytu je zcela zničená, ale poškozený je celý byt. Příčinu požáru a způsobené škody na místě vyšetřovatelé zjišťují.