Po požáru bytu v Brně ošetřili 11 lidí, jeden člověk má vážné popáleniny

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:42aktualizováno  11:42
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Hasiči v Brně likvidovali požár bytu, jeden člověk utrpěl vážná zranění (14. listopadu 2026) | foto: Threeads @hzsjhm

Jihomoravští hasiči v sobotu po 08:00 likvidovali požár bytu v prvním patře bytového domu na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích. Po jejich příjezdu šlehaly z oken plameny a policisté už evakuovali obyvatele domu. Záchranáři na místě ošetřili 11 lidí, jednoho z nich museli s těžkými popáleninami odvézt do nemocnice, sdělil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška a záchranářů Lukáš Dvořáček

„Při našem příjezdu šlehaly z oken bytu plameny, policisté už evakuovali obyvatele. Celkem muselo dům opustit 14 lidí. Požár jsme hasili jedním vodním proudem, na místo přijelo sedm hasičských jednotek,“ uvedl Mikoška.

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Na místo přijel i evakuační autobus, kde někteří obyvatelé domu našli útočiště. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu, požár se jim podařilo zlikvidovat.

Záchranáři na místo vyslali čtyři záchranářské posádky i velkokapacitní sanitku. Na místě ošetřili 11 lidí. „Jednoho zraněného jsme s těžkými popáleninami převezli na popáleninové centrum Fakultní nemocnice Brno, stav dalších zraněných nevyžadoval převoz, ponechali jsme je proto na místě,“ doplnil Dvořáček.

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Jedna místnost bytu je zcela zničená, ale poškozený je celý byt. Příčinu požáru a způsobené škody na místě vyšetřovatelé zjišťují.

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