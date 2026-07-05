Hasiči v Brně zasahují u požáru rodinného domu, dvě desítky evakuovaných

Hasiči v Brně-Bystrci zasahují dnes večer u požáru rodinného domu, vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Událost je bez zranění, dvě desítky lidí jsou evakuovaných. Škody po požáru budou v milionech. ČTK to řekl mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
Požár měli hasiči v ulici K dálnici nahlášený ve 21:17, na místě jich zasahuje kolem 50. Jde o řadový dům. "Požár je většího charakteru, zpočátku jsme se snažili o obranu okolních budov, abychom zabránili dalšímu šíření požáru. Postupem času jsme využívali další útočné proudy k hašení. Nyní využíváme i výškovou techniku," popsal Komosný.
Ulice je podle webu Dopravniinfo.cz uzavřená. Komosný uvedl, že policie ve spolupráci s hasiči evakuovala z okolních domů 21 lidí. Výše škody po požáru bude podle něj v milionech korun, stejně tak i uchráněné hodnoty. Příčina vzniku požáru zatím není známa.