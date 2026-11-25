Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal Hasičský záchranný sbor (HZS) Kraje Vysočina pokutou 200.000 korun za to, že v roce 2023 zadával zakázky na údržbu svých nákladních aut bez tendru. Úřad pokutu uložil formou příkazu, HZS se proti němu neodvolal, a pokuta je tak splatná do poloviny prosince. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě. Vyjádření HZS ČTK shání.
Úřad HZS vyměřil postih za to, že v roce 2023 opakovaně pořizoval od 27 různých dodavatelů služby zahrnující údržbu nákladních automobilů spočívající v jejich přípravě na STK. Součástí zakázek byly i související opravy. S těmito dodavateli HZS uzavíral smlouvy bez soutěže.
"Pro posouzení případu bylo klíčové zjištění, že se jednalo o pravidelně pořizované služby, jejichž potřeba se opakovala v podstatě každý týden po celý rok 2023. Stejná plnění navíc hasičský sbor potřeboval pravidelně a v obdobně velkém rozsahu i v předešlém roce. Z těchto důvodů se nedá říci, že by plnění pořízené v rámci řešených veřejných zakázek bylo plněním vybočujícím z běžného výkonu činnosti zadavatele," uvedla místopředsedkyně ÚOHS Markéta Dlouhá.
Výsledná cena všech těchto zakázek výrazně překročila částku tři miliony korun, která je limitem pro zakázky malého rozsahu, a HZS tak měl vypsat otevřený tendr na požadované služby.
Postih ÚOHS na základě svých zjištění uložil takzvaným příkazem, proti kterému se ale HZS neodvolal, a pokuta je tak pravomocná. Hasiči tak musí pokutu zaplatit do poloviny prosince.