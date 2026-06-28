Hasiči zasahovali v Brně při požáru bytu, starší ženu bylo třeba resuscitovat

Hasiči dnes likvidovali požár bytu v brněnské Oblé ulici v Novém Lískovci. Vynesli z něj starší ženu, kterou záchranáři resuscitovali, připojili ji na řízenou ventilaci a ve vážném stavu ji předali lékařům v bohunické nemocnici, řekli ČTK mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška a mluvčí záchranářů Micheala Bothová.
Požár se podařilo hasičům poměrně rychle zlikvidovat, museli při zásahu evakuovat deset lidí z okolních bytů. Ti se však mohli poměrně rychle vrátit. "Příčinu zatím neznáme ani výši škody," řekl Mikoška.
Nad ránem hasiči vyjížděli také k požáru hospodářského stavení vedle rodinného domu ve Vedrovicích na Znojemsku. Nikdo se při něm nezranil, škoda dosáhla podle předběžných odhadů 700.000 korun. Ani v toto případě není zatím příčina zřejmá.