Hejtman vyhlásil pro Jihomoravský kraj zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) dnes do odvolání vyhlásil na celém území kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Znamená to například, že se nesmí rozdělávat oheň, používat pyrotechnika nebo odhazovat hořící či doutnající předměty. Rozhodnutí začne platit dnes od 15:00, uvedl v tiskové zprávě Petr Holeček z tiskového oddělení hejtmanství.
Hejtman tak rozhodl na základě žádosti ředitele jihomoravských hasičů Jiřího Pelikána. "Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována především z důvodu současné meteorologické situace s nedostatkem dešťových srážek a s ohledem na další predikce Českého hydrometeorologického ústavu o přetrvávajících vysokých teplotách spolu se zesílením větru," uvedl Holeček.
V místě se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru platí mimo jiné zákaz rozdělávání a udržování otevřeného ohně, používání pyrotechnických výrobků nebo spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů za jiným účelem, než je hašení. Zakázáno je i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů. Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují například lesní porosty, sklady sena či obilovin, pole nebo parky či zahrady.
Podle předpovědi meteorologů dnešní teploty na jihu Moravy dosáhnou až 39 stupňů Celsia. V sobotu budou denní maxima 33 až 36 stupňů, v neděli se očekává až 33 stupňů. Vysoké teploty budou pokračovat i v dalším týdnu. Na pondělí i úterý meteorologové předvídají na jihu Moravy až 39 stupňů Celsia.