Historii Kyjova, který letos slaví 900 let, připomíná výstava v místním muzeu

Při příležitosti oslav první písemné zmínky o Kyjově na Hodonínsku, která pochází z roku 1126, připravilo Vlastivědné muzeum Kyjov výstavu. Historii města, která se začala psát před 900 lety, připomínají například pozlacená spona z doby stěhování národů nebo vzácné knihy ze 16. a 17. století. Většina exponátů je ze sbírek kyjovského muzea, řekl ČTK odborný pracovník muzea Vojtěch Urbančík. Prohlédnout si je lidé mohou do 13. září.
Snahou výstavy Kyjov v devíti stoletích je návštěvníkům přiblížit kyjovskou historii i folklor. "Jde o jakýsi průřez oněmi devíti staletími, byť samozřejmě osídlení na katastru současného Kyjova je mnohem starší, proto byla pozornost věnována též období před zmíněným rokem 1126," řekl Urbančík.
Jedním z nejstarších exponátů je třeba pozlacená spona z doby stěhování národů. "Nalezena byla na katastru Kyjova a do sbírek muzea se dostala prostřednictvím spolupracujícího detektoráře. Datována je do pátého století našeho letopočtu, náleží mezi spony lučíkovité a tvořila součást oděvu ženy z některého tudy migrujícího germánského kmene. Podobných na Moravě nemáme patrně ani desítku," uvedl Urbančík.
Novodobější historii připomínají například vzácné knihy ze 16. a 17. století pocházející z někdejší knihovny kyjovských piaristů, postavníky kyjovských cechů nebo památky na rok 1896, kdy si Kyjov v obecních volbách zvolil české zastupitelstvo. Vystaveny jsou i kompletní kyjovský a bohuslavický mužský i ženský kroj.
Většina exponátů souvisí s Kyjovem přímo, výjimkou je Mattioliho herbář. "Na výstavu byl zařazen coby ukázka rozvinuté měšťanské kultury v 16. století, jež do jisté míry zasáhla i Kyjov," řekl Urbančík. K vidění jsou i předměty každodenní potřeby z různých století nebo filmové záběry z Kyjova z 50. až 70. let minulého století.
Kromě výstavy se k 900. výročí ve městě koná i řada dalších akcí. V plánu jsou například komentované procházky městem nebo koncerty. Vrcholem oslav bude víkend od 14. do 16. srpna, kompletní program je na webu.