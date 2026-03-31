Historik umění Foletti podal kvůli výpovědi z MU žalobu, rozhodne městský soud

Historik umění Ivan Foletti, jenž musel opustit Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (MU), podal žalobu na určení neplatnosti výpovědi. Bude o ní rozhodovat Městský soud v Brně. O žalobě dnes informoval Folettiho mediální zástupce Svatopluk Bartík. Univerzita trvá na tom, že k rozvázání pracovního poměru přistoupila v souladu se zákoníkem práce. "Informaci o podání žaloby bereme na vědomí. Na stanovisku univerzity k celé záležitosti se nic nemění," řekl ČTK mluvčí školy Radim Sajbot.
Děkanka filozofické fakulty Irena Radová dala Folettimu výpověď na základě interního šetření univerzitní ombudsmanky, a to kvůli údajně manipulativnímu či nevhodnému chování, což ale Foletti odmítá.
"Žádné jednání, které je mi mým bývalým zaměstnavatelem přičítáno jako důvod výpovědi, jsem nespáchal. Naopak jsem přesvědčen, že MU v celé věci opakovaně porušila moje práva, včetně těch ústavně zaručených. Věřím, že soud potvrdí neplatnost výpovědi," uvedl Foletti v tiskové zprávě.
V řízení před soudem uplatní také nárok na náhradu mzdy. V minulých letech patřil Foletti k oceňovaným vědcům a pedagogům MU, působil v akademickém senátu, dosáhl profesury, má za sebou řadu zahraničních zkušeností. Po odchodu z Brna bude působit na Univerzitě Hradec Králové /(UHK), kde povede nové výzkumné centrum.
Žaloba upozorňuje na formální i věcné nedostatky výpovědi a označuje ji za neplatnou. Škola prý dostatečně nevymezila důvody a pracuje s obecnými tvrzeními o nevhodném chování či porušování etických standardů.
Žaloba zmiňuje také zákonné lhůty. Některá údajná Folettiho pochybení se odehrála téměř před deseti lety a podle zákoníku práce už je nelze uplatnit jako výpovědní důvod. Foletti dále upozornil na to, že neměl k dispozici kompletní spis univerzitní ombudsmanky, nemohl se tedy efektivně bránit a šetření postrádalo transparentnost i nestrannost. Vedle pracovněprávní roviny žaloba poukazuje i na ústavní rozměr, konkrétně zásah do akademických svobod.
Vedení univerzity za prací ombudsmanky i rozhodnutím o výpovědi stojí. Rektor Martin Bareš v pondělí vyjádřil uznání všem, kteří se nebáli v kauze Folettiho ozvat, a pomohli tak "odhalit nebezpečné jednání, které může být na první pohled skryté, neviditelné, ale které má potenciál poškodit dobrou pověst naší instituce, tedy nás všech".
"Jsem přesvědčen, že nastavené vnitřní procesy a kontrolní mechanismy jsou základním předpokladem toho, aby si naše univerzita dlouhodobě zachovala důvěryhodnost, integritu a morální autoritu. Jak připomínal Tomáš Garrigue Masaryk, stát stojí na mravních základech. Totéž platí i pro univerzitu," uvedl Bareš.
MU se také ohradila vůči výrokům podporujícím Folettiho a zpochybňujícím šetření ombudsmanky, které zazněly minulý týden na zasedání královéhradeckého akademického senátu. UHK v reakci uvedla, že výroky přičítané děkanovi filozofické fakulty Janu Prouzovi v medializované podobě nezazněly a výroky jiných členů akademické obce jsou jejich individuálními stanovisky. Univerzita respektuje zásadu presumpce neviny a při rozhodování o příchodu Folettiho měla k dispozici jeho osobní hodnocení z let 2015 až 2024. Jsou bez výjimky vysoce pozitivní a bylo k nim přihlédnuto, upozornil v prohlášení kancléř a mluvčí univerzity Jakub Novák.