Hlavní den Mendel festivalu nabídl kromě hudby i pokusy či přednášku o trusu

Interaktivní stanoviště, zábavné experimenty, vědecká show, komentované prohlídky pracovišť brněnské Masarykovy univerzity i přednášky věnované zajímavostem o trusu dnes doplnily hudební program na hlavním dni Mendel festivalu v kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích. Festival propojující vědu, vzdělávání i zábavu začal 12. července a skončí v neděli.
"Mendel festival dlouhodobě stavíme tak, aby si na své přišli děti, rodiče, fanoušci hudby i lidé, kteří se chtějí dozvědět něco nového ze světa vědy," podotkl ředitel pořádající organizace Společně Jakub Carda.
Dnešní dopolední program se zaměřil na rodiny s nejmenšími dětmi, od 12:00 se otevřela odborná pracoviště komentovaným prohlídkám, na které se zájemci registrovali předem. Rodinný program s hrami, kvízy a experimenty letos doplnila třeba lezecká stěna či motokáry.
Akce připomíná odkaz zakladatele genetiky. "Gregor Johann Mendel je s Brnem i Masarykovou univerzitou pevně spjatý nejen historicky, ale především hodnotově. Jeho odkaz připomíná význam zvídavosti, trpělivosti a odvahy klást si nové otázky. Právě to jsou principy, na kterých stojí současná věda i vzdělávání. Jsme rádi, že univerzitní kampus je místem, kde se s nimi veřejnost setká otevřenou, srozumitelnou a atraktivní formou," uvedl prorektor Masarykovy univerzity pro internacionalizaci a vnější vztahy Petr Suchý.
Dnešek byl v programu zároveň Dnem trusu. Celý den přibližuje využití trusu exotických zvířat ze zoologických zahrad formou interaktivních aktivit, od kvízu, přes poznávání trusu a mikroskopování až po klimatickou stezku.
V hudebním programu na hlavním pódiu nechybí známá jména jako zpěvačka Jana Kirschner a kapely Lake Malawi či Monkey Business, ti dnešní hudební program uzavřou.