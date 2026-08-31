Třetí referendum o poloze nádraží v Brně? Uskupení, co jde do voleb, už sbírá podpisy

„Třetí brněnské referendum je šancí vrátit Brno Brňankám a Brňanům a konečně moudře rozhodnout o poloze železniční stanice,“ hlásí uskupení Brno Brňankám a Brňanům s označením B3!, které se ujalo sběru podpisů k jeho vyhlášení.
O třetím referendu začali někteří aktivisté mluvit už rok po druhém neúspěchu v roce 2016, kdy stejně jako v roce 2004 nepřišel k hlasování dostatečný počet lidí a hlasování tak nebylo platné a závazné.
Iniciativy se nakonec chopilo právě uskupení B3! a v květnu 2024 začalo sbírat podpisy, jak oznámilo na sociálních sítích. Jeho zástupce bylo možné skutečně vidět v ulicích.
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Dvakrát ne nestačilo. Aktivisté chtějí třetí referendum o nádraží v Brně
Nyní představitelé tohoto hnutí ohlásili, že mají přes tři tisíce podpisů. Aby ale byli zastupitelé Brna nuceni referendum vyhlásit, musí být podpisů více než 20 tisíc, tedy mnohem více, než se jim dosud za více než dva roky sběru podařilo získat.
Ostatně původní plán nejspíš počítal s rychlejším sběrem. Jak ve svém starším textu popisoval předseda sdružení Děti Země Miroslav Patrik a člen petičního výboru druhého referenda, snahou bylo spojit hlasování se sněmovními volbami loni na podzim. To se nepovedlo.
„Naším cílem je uskutečnit referendum současně s prezidentskými volbami v lednu 2028,“ oznámilo nyní uskupení B3!, které se chce ucházet i o hlasy voličů v říjnových komunálních volbách. Kandidovalo už před čtyřmi roky, kdy však získalo pouhých 0,9 procenta hlasů.
Ve zmíněném roce 2028 navíc Správa železnic dlouhodobě avizuje zahájení hlavních stavebních prací na novém železničním uzlu.
Podle zástupců hnutí provází plánovaný odsun nejasnosti a rozpory. Zmiňují navyšování ceny, fakt, že některé rychlovlaky do stanice přímo nezajedou nebo že nebylo nepřekonatelnou překážkou rozšířit stávající stanici, když se už stejně zbouralo sousedící nákupní centrum.
„Jde o nejnákladnější a prakticky nevratnou investici v historii města,“ argumentují, proč považují za nezbytné znovu otevřít debatu o poloze nádraží a proč by o ní měli sami Brňané rozhodnout v referendu, přestože už tak dvakrát učinili.
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28. listopadu 2024