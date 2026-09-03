Hlavním tématem letošního filmového festivalu Ekofilm bude vodoběh

Hlavním tématem 52. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm, který se uskuteční od 1. do 4. října v Brně, bude vodoběh. Nejstarší environmentální filmový festival v Evropě nabídne 25 soutěžních snímků z celého světa, které doplní odborné debaty, akce pro školy a doprovodný program pro veřejnost. Organizátoři o tom dnes informovali v tiskové zprávě. Loni získal hlavní cenu festivalu americký snímek Had a kosatka režiséra Johna Carlose Freye.
"Voda už dávno není samozřejmost a letošní léto nám to ukázalo velmi konkrétně. Zemědělským suchem bylo na konci července zasaženo téměř 95 procent území Česka a na Brněnsku v některých domácnostech voda dokonce přestala téct. Nejde o vzdálenou hrozbu, ale o realitu, která se může dotknout každého z nás. Problém nastává, když přerušíme přirozený koloběh vody. Pak nám jednou chybí a podruhé jí máme příliš. Právě o těchto souvislostech je letošní Ekofilm," uvedl ředitel odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí a ambasador festivalu Martin Pták.
Do letošního ročníku tvůrci přihlásili 219 filmů z 53 zemí. Dramaturgové do hlavní soutěže vybrali 25 snímků rozdělených do sekcí Hydrosféra, Bod tání a Krátce a modře, které doplní pět nesoutěžních titulů. O vítězích rozhodne odborná porota, v níž zasednou například dokumentaristé Alex Tate a Jan E. Svatoš, režisér Petr Lom nebo herečka Simona Babčáková. Vítěze pořadatelé vyhlásí na sobotním galavečeru 3. října.
Odborný program festivalu zahájí už 23. září networkingová akce v Praze. Debaty v Brně se následně zaměří na kvalitu pitné vody, hrozby mikroplastů či pesticidů nebo na cestu vody z krajiny do brněnských domácností. Mezi hosty diskusí vystoupí odborníci z praxe i akademické sféry.
Festival Ekofilm se koná nepřetržitě od roku 1974. Jeho vyhlašovatelem a hlavním pořadatelem je ministerstvo životního prostředí. V Brně se akce uskuteční podvanácté.
Do loňského ročníku filmaři ze 48 zemí přihlásili 242 snímků. Hlavní cenu získal americký film Had a kosatka režiséra Johna Carlose Freye. Ukazuje ekologické důsledky vybudování čtyř přehrad na řece Snake na severozápadě Spojených států. V dalších kategoriích uspěli také tvůrci z Dánska, Velké Británie a Česka.