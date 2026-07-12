Hledání podstaty a jednoduchosti v umění je tématem letošního sympozia Dílna

Hledání podstaty, jednoduchosti a významu současného umění jsou tématem letošního 33. ročníku mikulovského uměleckého sympozia Dílna. Pořadatelé jej slavnostně zahájili dnes na mikulovském náměstí, kde představili také jeho účastníky.
Letošními kurátory téměř měsíc trvajícího setkání umělců jsou vedoucí ateliéru Malba2 na Akademii výtvarných umění v Praze Milan Mikuláštík a Jana Písaříková, kurátorka a historička umění, která se zaměřuje na konceptuální umění a současné výtvarné tendence.
Sympozium nese podtitul Ockhamova břitva, který odkazuje k principu logické úspornosti. "William Ockham (či Occam), jehož jméno v tomto slovním spojení figuruje, byl anglický filosof a teolog žijící na přelomu 13. a 14. století. Ockhamova břitva je metaforické označení principu, který je principiálně dodnes využíván při formulaci vědeckých teorií za účelem jejich simplifikace a 'vyčištění' od zbytečného argumentačního balastu. Součástí teorie má být pouze to, co je absolutně nezbytné. Podobně tuto metaforu můžeme využít při kritickém pohledu na umělecké dílo," uvedl Mikuláštík.
Na Dílnu tak letos pozval umělkyně a umělce, kteří se věnují geometrickému či konkrétnímu umělí nebo konceptuální malbě. Pozvání přijali Václav Krůček, Jan Nálevka, Alžběta Říhová, Daniel Vlček, Petr Dub a Jana Bernartová. Až do 8. srpna budou na mikulovském zámku tvořit, pobyt ukončí vernisáží děl, která na sympoziu vznikla.
Umělecká díla vznikají neveřejně, samotné sympozium ale provází řada doprovodných akcí. Tradiční je den otevřených ateliérů, kdy si lidé mohou vznikající díla prohlédnout. Ten se letos odehraje 1. srpna.