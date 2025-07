Velmi hlasité překvapení probudilo obyvatele brněnského sídliště Zelené město, které je součástí městské části Slatina, v neděli v půl sedmé ráno.

„Byl to strašný kravál. Znělo to, jak kdyby nad námi letělo několik letadel. Jak jsem byla rozespalá, tak mi hlavou problesklo, co se děje, jestli na nás snad někdo útočí. Partner měl racionálnější pohled a šel se podívat na balkon, jestli někde zasahují policisté nebo záchranáři,“ popsala pro iDNES.cz obyvatelka sídliště, která si nepřála uvést své jméno, ale redakce jej zná.

Ukázalo se, že jde o vrtulník přenášející náklad do nedalekého CTParku na Černovických terasách, kde se buduje průmyslová hala. Podle ženy zde vrtulník pendloval s nákladem asi hodinu a půl.

Místní se kvůli tomu na sociálních sítích rozhořčovali. „Chápu, že to potřebují udělat, ale proč v neděli o půl sedmé?“ zněl jeden z hlasů.

Použití vrtulníku podléhá zvláštnímu režimu, vysvětluje developer

Podle developera byly tyto montážní práce výjimečnou a předem naplánovanou operací, která byla nezbytná kvůli specifickému technologickému postupu a vysokým bezpečnostním nárokům.

„Použití vrtulníku podléhá zvláštnímu režimu – jeho nasazení je možné pouze za přesně stanovených meteorologických podmínek, při nízkých teplotách a v časech s minimálním provozem. Právě z těchto důvodů bylo nutné provést práce o víkendu v ranních hodinách,“ vysvětlil ředitel výstavby CTP pro jihomoravský region Michal Dospěl.

Doplnil, že o akci byla předem informována státní i městská policie společně se zástupci města. „V rámci výstavby objektu G2 je plánován ještě jeden termín montáže vrtulníkem, a to předběžně na víkend 26. až 27. července. Přesný termín bude upřesněn na základě aktuálních povětrnostních podmínek a předpovědi počasí,“ poznamenal.

Noční hluk řešili strážníci

Obyvatelé Zeleného města si stěžují, že nedělní událost nebyla ojedinělá. V půlce června volali v půl jedenácté večer městskou policii kvůli hluku, který pocházel údajně z řezání betonu. „Na popud strážníků byla práce na stavbě ukončena. Od té doby jsme žádné podobné oznámení neobdrželi,“ sdělila mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Loni zase klid na sídlišti rušily v noci kamiony, které do průmyslové zóny přijížděly se zbožím. Místním vadilo i silné světlo, které z areálu přicházelo a některým lidem svítilo do oken celou noc. Situaci řešil i starosta Jiří Ides (SOCDEM).

„Většina lidí tady asi chápe, že při stavbě je občas nějaký hluk. Bohužel je to už poněkolikáté, co se řeší podobné problémy. Uvítali bychom větší ohleduplnost, když obří hala roste hned za parčíkem a kolejemi, tedy velmi blízko od bytovek,“ poznamenala žena oslovená iDNES.cz.

Neblahého dopadu stavební činnosti na okolí jsou si podle svých slov vědomi i v samotném CTP. „Dlouhodobě se snažíme minimalizovat rušivé vlivy jak v průběhu výstavby, tak i během provozu. V jednotlivých lokalitách uplatňujeme technická, organizační i komunikační opatření, která mají za cíl být co nejšetrnější vůči okolním obyvatelům,“ ujistil Dospěl.