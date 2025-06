ANALÝZA: Babišův problém jménem Brno. Vazby ANO a ODS se mu nedaří přetrhat

Zástupci jihomoravského ANO hodnotí své druhé místo v krajských volbách 2024. Uprostřed místopředsedkyně hnutí a šéfka jihomoravské buňky Alena Schillerová, vpravo lídryně krajské kandidátky Ivana Solařová a vlevo kandidátka do Senátu Karin Podivinská. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Nic na tom zatím nezměnila ani bitcoinová kauza dnes již exministra spravedlnosti Pavla Blažka, který má blízko k premiérovi Petru Fialovi. Aféru se ANO snaží v kampani zdatně využít, vyšší trumf v ruce by Babiš držel, kdyby se hnutí v Brně odstřihlo od špiček občanských demokratů, se kterými „arcilotr“ Blažek roky spolupracuje a Babišovo hnutí s nimi na magistrátu vládne.

Jenže brněnské ANO se do odchodu z magistrátu nijak nehrne.

Apelů z úst šéfa ANO i dalších kolegů přitom zaznělo už několik. Naposledy v neděli předsednictvo jihomoravské organizace v čele s Alenou Schillerovou schválilo výzvu, aby jejich třináct zastupitelů nejpozději v září koalici opustilo. Termín má až do září, ve hře je i odštěpení části politiků od hnutí.

K ráznému kroku se členům hnutí z brněnské buňky přistoupit nechce. „Nerad odcházím od rozdělané práce,“ líčí Daniel Struž, jenž zároveň sedí v představenstvu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a je místostarosta městské části Řečkovice. „Na to, ať si odpoví každý sám,“ reaguje Struž na dotaz MF DNES, zda považuje „doporučení“ šéfů za nátlak, kterému se musí v Brně podvolit.

Také jeho kolegové opakují, že široká magistrátní koalice s ODS a dalšími stranami je úspěšná a plní program, tedy i sliby, které ANO dalo voličům v roce 2022.

13 členů z celkových pětapadesáti má v brněnském zastupitelstvu hnutí ANO.

„Výzvu krajské organizace musíme prodiskutovat na zastupitelském klubu i s kolegy předsedy jednotlivých místních buněk, chci se o tom bavit také s našimi místostarosty,“ hlásí šéf brněnského ANO a náměstek primátorky René Černý.

Jasně říká, že během necelých dvou týdnů do letních prázdnin žádné rozhodnutí nepadne. A trochu skrytě nejspíš doufá, že za čtvrt roku přebije bitcoiny další téma.

„Těžko teď spekulovat, proč je tam tak dlouhá lhůta, nicméně flexibilita ANO z pohledu marketingu je velmi vysoká,“ naznačuje brněnský politolog Michal Pink, že v září se už může řešit něco zcela jiného.

Každopádně při řešení situace se střetávají dva různé pohledy. Zatímco brněnští politici zdůrazňují závazek vůči voličům a lokální specifika, kde už chybí jen zopakovat známé klišé, že chodník není ani pravicový, ani levicový, Babiš se Schillerovou se dívají na koalici celostátním pohledem – tady jako marketingově problematickou kvůli podzimním volbám do Sněmovny.

„Proč jim to vadí až teď, a ne už při sestavování koalice? Obecně je problém velkých měst, že politici tam uvažují v principu malé obce, ale odráží se v nich spíš celostátní nálady,“ poznamenává politolog.

Představitelé brněnského ANO navíc zcela otevřeně přiznávají, že díky působení na magistrátu dokážou z městské kasy snadněji získat peníze na nejrůznější projekty do svých částí, kde sedí na radnicích kolikrát i právě s tou ODS, kterou podle Babiše řídí mafiáni. A v neposlední řadě přináší odměny politikům a sympatizantům hnutí působení v řadě městských firem, komisí a výborů, o což by odchodem rázem přišli.

Rebel z Ostravy: Brno se podvolí

Pověst o ANO coby protikorupčním a transparentním hnutí přitom Babišovi Brno nekomplikuje poprvé. Hned při jeho zrodu se tu podivně nabírali noví členové, vracel se a nevracel milionový dar nedar od zetě Schillerové a podnikatele Davida Rusňáka a nakonec vše vyvrcholilo odchodem úspěšného exprimátora Petra Vokřála. A přišlo i zrušení rozhádané brněnské buňky po vypuknutí korupční kauzy Stoka.

„Myslím, že se nakonec brněnská buňka podvolí, protože ANO je vůdcovská strana, tam se prostě poslouchá,“ prohlásil pro MF DNES „rebel“ z Ostravy a tamní exprimátor za ANO Tomáš Macura. Ten hnutí opustil před dvěma roky poté, co v prezidentské volbě místo Andreje Babiše podpořil Petra Pavla.

Pokud by podle něj brněnští představitelé trvali na svém, musí se rozloučit s tím, že by se za rok v komunálních volbách mohli ucházet o nějaké místo na kandidátce i další politickou kariérou v barvách ANO.

Na brněnském magistrátu se ODS (vpravo primátorka Markéta Vaňková) a hnutí ANO (vlevo lídr brněnského ANO René Černý) daří.

To ale někteří členové včetně Černého, náměstkyně Karin Podivinské či radního Petra Bořeckého očividně zvažují. Varianta s odštěpením a možná i založením vlastní strany je rozhodně na stole. „Jestli mi někdo zruší členství, tak to udělá. Když vás chce někdo propustit z firmy, taky hledá cesty, jak to udělat. Já ale dál budu dělat práci v souladu se slibem, který jsem složil,“ říká zastupitel ANO Karel Kalivoda.

Na to začít se teď chovat jako opozice je navíc podle Pinka pozdě. „Popřeli by sami sebe,“ dodává v narážce na téměř tříleté vládnutí. Ostatně i primátorka Markéta Vaňková (ODS) už avizovala, že chce se členy ANO situaci probrat.