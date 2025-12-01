Rebelie brněnského ANO. Schillerovou neposlechlo, zůstává v koalici s ODS

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová nemá těžkou hlavu jen z podoby státního rozpočtu, teď musí ještě vstřebávat postoj „rebelující“ brněnské buňky hnutí.
Tu opakovaně vyzvala, aby opustila koalici s ODS na magistrátu. Jako důvod uvedla reputační riziko pro ANO, které podle ní vzniklo zejména kvůli bitcoinové aféře bývalého ministra spravedlnosti a vlivné postavy brněnských občanských demokratů Pavla Blažka.
|
Ultimátum od Schillerové. ANO musí opustit brněnskou koalici, padl i termín
Jenže její kolegové řekli ne. „Moje zodpovědnost a loajalita patří voličům hnutí ANO, kteří mi dali důvěru ve volbách, a všem občanům města Brna. Proto pokračuji ve své práci v pozici prvního náměstka pro investice. Chci pokračovat v plnění závazků, které jsem vůči voličům přijal,“ prohlásil šéf brněnské organizace ANO René Černý.
Rovněž jeho kolegyně a náměstkyně primátorky Karin Podivinská zdůraznila kontinuitu ve výkonu funkce. „Mandát mi dali voliči a já ho budu dál vykonávat zodpovědně. Mojí prioritou je pokračovat v práci pro Brno a plnit závazky, které mám vůči občanům města Brna,“ poznamenala.
„Měli bychom se spíš chlubit, než práskat dveřmi“
Stejný názor jako tito dva nejvyšší představitelé brněnského ANO má i dalších osm zastupitelů. „Podle mě je to celé nešťastné až nedůstojné,“ okomentoval výzvu k opuštění koalice zastupitel Vít Prýgl.
Pavel Kříž stejně jako jeho kolega nevnímá žádné reputační riziko. Naopak vyzdvihuje řadu úspěchů, kterých ANO ve vedení města dosáhlo. „Spíš bychom se měli chlubit tím, co jsme udělali, než za sebou práskat dveřmi,“ doplnil Kříž.
|
Posouváme Brno dopředu, k opuštění koalice není důvod, zní z ANO po Babišově výzvě
Koaliční smlouvu vypověděli pouze tři zastupitelé Miroslav Kubásek, Pavel Outrata a René Novotný. Ty spojuje fakt, že v říjnu jako jediní zástupci brněnské koalice kandidovali ve sněmovních volbách pod vedením jihomoravské jedničky Schillerové. Zmíněný Outrata se jako nejvýše postavený z této trojice následně stal poslancem.
Jestli Schillerová sáhne k radikálnímu kroku a bude rebely vylučovat z hnutí, se uvidí. V pondělí má jednat krajské předsednictvo.
„Teď hned odjíždím do Brna, kde zasedá krajské předsednictvo, a tam se o tom budeme bavit. Nejdřív budu mluvit s kolegy, poté s médii,“ řekla Schillerová k situaci v Brně po jednání s prezidentem Petrem Pavlem.
Otázkou rovněž je, jaký bude mít aktuální krok dopad na sestavování kandidátek do komunálních voleb, které se konají příští rok na podzim. Celostátní předsednictvo, v němž Schillerová zasedá, totiž může do jejich podoby výrazně zasahovat.