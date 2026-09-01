Hnutí ANO v Brně zahájilo kampaň před říjnovými volbami, chce bezpečné město

Hnutí ANO dnes v Brně zahájilo kampaň před říjnovými komunálními volbami a na náměstí Svobody otevřelo stánek, kde se kandidáti chtějí v následujících týdnech setkávat s lidmi. Jednou z priorit hnutí bude podle lídra kandidátky na magistrát Václava Trojana bezpečnost Brna. Komunální volby se konají spolu s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října.
Kromě hnutí ANO má svůj volební stánek na náměstí Svobody například i uskupení Restart pro Brno, ve středu plánuje otevření stánku koalice TU! tvořená Piráty či zástupci hnutí Fakt Brno. Kampaň zahájily už i některé další strany. SPD, které se chce rovněž zaměřit na bezpečnost ve městě, zahájilo kampaň v pondělí, v minulých týdnech to byli třeba Lidovci a Starostové. Pro mnohá uskupení je prioritou dostupné bydlení, dalšími jsou i výsadba zeleně, zlepšení dopravy ve městě nebo úprava prostoru před hlavním nádražím, podpora školství a kultury, participace občanů nebo transparentnost.
ANO získalo v minulých volbách 13 mandátů. Deset jeho členů však koncem loňského roku hnutí vyloučilo. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých.
Magistrátním lídrem ANO je Václav Trojan, který je zároveň poslancem, krajským zastupitelem a šéfem pěstírny léčebného konopí ve svatoanenské nemocnici v Brně. Předsedkyně jihomoravské organizace hnutí a ministryně financí Alena Schillerová dnes řekla, že Trojan se stává výraznou politickou osobností regionu, umí mluvit s lidmi, spojovat je a má mnoho zkušeností.
Kromě magistrátu hnutí postavilo kandidátky i do brněnských městských částí, například na Brno-střed, v Bystrci, Králově Poli nebo v Židenicích, kde Trojan kandiduje z druhého místa.
Hnutí ANO se v Jihomoravském kraji zapojí rovněž do senátních voleb. V obvodu 60 Brno-město vyslalo dětského onkologa a bývalého ředitele Fakultní nemocnice Brno Jaroslava Štěrbu. Ve vyškovském obvodu ANO nasadí zdravotní sestru z Masarykova onkologického ústavu Petru Absolonovou. Jejím soupeřem bude jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich. Ve znojemském obvodu kandiduje za hnutí ANO plavecký trenér Jiří Kyněra.
Kandidátku pro říjnové volby podalo v Brně 16 uskupení. Společnou kandidátku ODS s TOP 09 vede televizní producentka Kamila Zlatušková, KDU-ČSL a hnutí STAN starosta Kohoutovic Jakub Hruška, koalici Brno naplno Klára Liptáková. Lídrem koalice TU! je Adam Zemek. Koaliční kandidátku zelených, hnutí Žít Brno a dalších hnutí vede designérka Natálie Vencovská, hnutí Restart pro Brno krajský zastupitel Martin Říha, hnutí SPD zastupitel Brna Jiří Kment, Motoristy starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl.
Hnutí Nové Brno má v čele architekta Michala Sedláčka, hnutí Za Lužánky ředitelku TIC Janu Janulíkovou, hnutí Brnoklidem vzniklé okolo členů vyloučených z ANO náměstkyni primátorky Karin Podivinskou Karasovou. SOCDEM vede Zdeněk Slavík, Přísahu bývalý brněnský primátor Petr Vokřál.
Na brněnském magistrátu je koalice, kterou tvoří ODS s TOP 09, Nezávislí, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Než byli vyloučeni členové hnutí ANO, měla 42 mandátů. Nyní má 39 členů.