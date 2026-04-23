Hnutí Brnoklidem založené bývalými členy ANO má registraci,lídryní je Podivinská

Autor: ČTK
  11:44aktualizováno  11:44

| foto: ČTK

Brněnští zastupitelé vyloučení z hnutí ANO založili hnutí Brnoklidem a chtějí na podzim kandidovat na magistrát i v některých městských částech. Registraci hnutí získalo na konci března a dnes jej jeho zástupci představili novinářům. Jedničkou kandidátky bude Karin Podivinská, dosavadní náměstkyně primátorky Markéty Vaňkové (ODS). Podle předsedy hnutí Petra Bořeckého má hnutí zatím okolo deseti členů a profiluje se jako středopravicové.

Na kandidátce chce být také bývalý jihomoravský hejtman za hnutí ANO Bohumil Šimek. "Projekt mě velmi zaujal, tito lidé odvedli velmi dobrou práci," řekl ke své kandidatuře.

V Brně vzniklo před komunálními volbami i několik dalších nových hnutí. Kandidaturu do brněnského zastupitelstva oznámilo hnutí Za Lužánky, lídryní je ředitelka TIC Brno Jana Janulíková. Bývalý městský architekt Michal Sedláček založil hnutí Nové Brno.

"Rozhodli jsme se pokračovat v politické práci. Klidem je slovní hříčka. Dali jsme dohromady slovo klid a lidem, pro které chceme pracovat. Většina z nás pracuje v současné koalici na magistrátě, která se vyznačuje tím, že tam neprobíhaly hádky a měli jsme čtyři roky klid na práci," řekla Podivinská. Z dalších zastupitelů budou na kandidátce Kateřina Jarošová, Petr Bořecký, Vít Prýgl nebo Karel Kalivoda.

Nynější brněnské zastupitelstvo má 55 členů. V roce 2022 volby v Brně vyhrála se ziskem 25 procent hlasů společná kandidátka ODS a TOP 09. Hnutí ANO skončilo v minulých komunálních volbách v Brně druhé. Získalo 20,5 procenta hlasů a stalo se součástí koalice. Deset členů však koncem loňského roku celostátní předsednictvo ANO z hnutí vyloučilo. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé však zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice.

Mezi tématy, který se chce hnutí Brnoklidem věnovat, je například voda ve městě, doprava, kultura či bydlení. "Chci podporovat družstevní bydlení pro mladé, rozšířit startovací bydlení pro mladé lidi. Nezapomínáme ani na seniory. Nadále chceme pokračovat v započaté výstavbě," uvedla Podivinská, která má bydlení na starost i nyní.

V dopravě se chtějí podle místopředsedy hnutí Petra Součka soustředit například na chytré řízení dopravy nebo na změny v ceně jízdného. "Chceme prosazovat rozšíření jízdného zdarma, aby jízdné neplatili děti do 15 let a senioři od 65 let," řekl Souček. V kultuře chce hnutí podporovat například opravu brněnských vil.

Kromě bývalých zastupitelů za hnutí ANO chce za Brnoklidem kandidovat i Petr Levíček, jenž se do zastupitelstva v minulém volebním období dostal za Trikoloru. Stranu však opustil. "Byl jsme několik posledních let v konstantním rozporu s vedením, které hnalo Trikoloru tam, kam jsem nechtěl," uvedl Levíček.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Těšínské divadlo v Českém Těšíně uvede pohádku Pták Ohnivák a liška Ryška

ilustrační snímek

Dětská scéna Bajka Těšínského divadla v Českém Těšíně na Karvinsku uvede na své Malé scéně pohádkový příběh Pták Ohnivák a liška Ryška. Inscenace plná kouzel,...

24. dubna 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Strážníci v Mostě za den posbírali 37 použitých stříkaček, za rok je to asi 1000

ilustrační snímek

Strážníci v Mostě při jednodenní akci sesbírali 37 použitých injekčních stříkaček. Prohlédli společně s asistenty prevence místa, kde se hojně pohybují děti,...

24. dubna 2026  13:51,  aktualizováno  13:51

Chovatelská přehlídka v Písku vystavuje rekordní počet trofejí

ilustrační snímek

Chovatelská přehlídka trofejí lovné zvěře, která se koná ode dneška do středy v písecké lesnické škole, vystavuje rekordní počet úlovků. Návštěvníci si mohou...

24. dubna 2026  13:45,  aktualizováno  13:45

Shanghai Electric na veletrhu Hannover Messe 2026: Integrace energetiky a průmyslu pomocí AI

24. dubna 2026  15:27

Regionální potravina posiluje důvěru Čechů v lokální výrobky

24. dubna 2026  15:05

Olomoucké Divadlo Tramtarie se přestěhuje do Hanáckých kasáren

ilustrační snímek

Olomoucké Divadlo Tramtarie, které se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou sálu, našlo nové prostory. Ze své současné scény ve Slovanském domě se...

24. dubna 2026  13:24,  aktualizováno  13:24

V sobotu a v neděli ve Svitavách zazní v premiéře Opera Svitavy

ilustrační snímek

V sobotu a v neděli budou mít lidé možnost v kulturním centru Fabrika ve Svitavách poprvé slyšet Operu Svitavy. Libreto k opernímu představení se svitavskou...

24. dubna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

V Kyjově na Hodonínsku pokračuje stavba sportovní haly, dělníci u ní našli sklep

ilustrační snímek

V Kyjově pokračuje stavba multifunkční sportovní haly za téměř 40 milionů korun. Po roce prací je hotová hrubá stavba, nyní dělníci začínají pracovat uvnitř....

24. dubna 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

Unikátní zákrok. Lékaři poprvé využili při operaci ramene pacientovu chrupavku

Lékaři olomoucké fakultní nemocnice jako první v rámci Česka a Slovenska zrekonstruovali poškozenou chrupavku v ramenním kloubu pomocí metody, při níž použili vlastní chrupavčitou tkáň operovaného...

24. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Policie nechybovala, když domnělému extremistovi odebrala vzorek DNA a otisky

ilustrační snímek

Policie nechybovala, když sejmula domnělému pravicovému extremistovi otisky prstů, odebrala vzorek DNA a záznamy uchovala ve svých databázích. Nejvyšší správní...

24. dubna 2026  13:13,  aktualizováno  13:13

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Na opatření proti suchu v lesích dá Zlínský kraj 7,3 milionu Kč, více než loni

ilustrační snímek

Opatření na zmírnění dopadů sucha v lesích podpoří letos Zlínský kraj částkou téměř 7,3 milionu korun. Je to zhruba o dva milionu korun více než loni. Dotaci...

24. dubna 2026  13:10,  aktualizováno  13:10

OBRAZEM: Kousek Ameriky na Malé Straně. Konvoj svobody dorazil do Prahy

Konvoj historických armádních vozidel v centru Prahy připomněl 81. výročí konce...

Konvoj historických armádních vozidel v pátek v centru Prahy připomněl 81. výročí konce druhé světové války. Před budovou velvyslanectví Spojených států amerických na Malé Straně si mohli lidé zhruba...

24. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

