Hnutí Brnoklidem založené bývalými členy ANO má registraci,lídryní je Podivinská

Brněnští zastupitelé vyloučení z hnutí ANO založili hnutí Brnoklidem a chtějí na podzim kandidovat na magistrát i v některých městských částech. Registraci hnutí získalo na konci března a dnes jej jeho zástupci představili novinářům. Jedničkou kandidátky bude Karin Podivinská, dosavadní náměstkyně primátorky Markéty Vaňkové (ODS). Podle předsedy hnutí Petra Bořeckého má hnutí zatím okolo deseti členů a profiluje se jako středopravicové.
Na kandidátce chce být také bývalý jihomoravský hejtman za hnutí ANO Bohumil Šimek. "Projekt mě velmi zaujal, tito lidé odvedli velmi dobrou práci," řekl ke své kandidatuře.
V Brně vzniklo před komunálními volbami i několik dalších nových hnutí. Kandidaturu do brněnského zastupitelstva oznámilo hnutí Za Lužánky, lídryní je ředitelka TIC Brno Jana Janulíková. Bývalý městský architekt Michal Sedláček založil hnutí Nové Brno.
"Rozhodli jsme se pokračovat v politické práci. Klidem je slovní hříčka. Dali jsme dohromady slovo klid a lidem, pro které chceme pracovat. Většina z nás pracuje v současné koalici na magistrátě, která se vyznačuje tím, že tam neprobíhaly hádky a měli jsme čtyři roky klid na práci," řekla Podivinská. Z dalších zastupitelů budou na kandidátce Kateřina Jarošová, Petr Bořecký, Vít Prýgl nebo Karel Kalivoda.
Nynější brněnské zastupitelstvo má 55 členů. V roce 2022 volby v Brně vyhrála se ziskem 25 procent hlasů společná kandidátka ODS a TOP 09. Hnutí ANO skončilo v minulých komunálních volbách v Brně druhé. Získalo 20,5 procenta hlasů a stalo se součástí koalice. Deset členů však koncem loňského roku celostátní předsednictvo ANO z hnutí vyloučilo. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé však zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice.
Mezi tématy, který se chce hnutí Brnoklidem věnovat, je například voda ve městě, doprava, kultura či bydlení. "Chci podporovat družstevní bydlení pro mladé, rozšířit startovací bydlení pro mladé lidi. Nezapomínáme ani na seniory. Nadále chceme pokračovat v započaté výstavbě," uvedla Podivinská, která má bydlení na starost i nyní.
V dopravě se chtějí podle místopředsedy hnutí Petra Součka soustředit například na chytré řízení dopravy nebo na změny v ceně jízdného. "Chceme prosazovat rozšíření jízdného zdarma, aby jízdné neplatili děti do 15 let a senioři od 65 let," řekl Souček. V kultuře chce hnutí podporovat například opravu brněnských vil.
Kromě bývalých zastupitelů za hnutí ANO chce za Brnoklidem kandidovat i Petr Levíček, jenž se do zastupitelstva v minulém volebním období dostal za Trikoloru. Stranu však opustil. "Byl jsme několik posledních let v konstantním rozporu s vedením, které hnalo Trikoloru tam, kam jsem nechtěl," uvedl Levíček.