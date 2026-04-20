Soukmenovci SPD jdou do voleb v Brně vlastní cestou. Nechtěli nás, tvrdí

Marek Osouch
  13:52aktualizováno  13:52
Poslední čtyři roky chodily s hnutím SPD blízké menší strany do každých voleb ruku v ruce, aby zlepšily šanci na dobrý výsledek. Jenže tentokrát Trikolora, Svobodní a hnutí PRO do komunálních voleb v Brně staví vlastní kandidátku bez uskupení Tomia Okamury. Z toho, kdo dal komu košem, se obviňují navzájem.

Trikolora, Svobodní a hnutí PRO jdou do komunálních voleb v Brně v roce 2026 společně jako uskupení Brno naplno. Na snímku zleva Jiří Klein z Trikolory, Klára Liptáková z hnutí PRO, Milan Jirků a Ondřej Jurásek ze Svobodných. | foto: Marek OsouchMAFRA

Zatímco předsedkyně brněnské buňky SPD Lucie Šafránková, říká, že to byla tato trojice stran, která se rozhodla jít do voleb samostatně, jednička tohoto trojlístku a krajská zastupitelka za hnutí PRO Klára Liptáková naopak viní z krachu jednání SPD.

„Já sama jsem SPD oslovovala ke spolupráci, nejspíš bychom se i domluvili. Jenže nám bylo řečeno, že má SPD přetlak vlastních kandidátů,“ prohlásila Liptáková, která byla v letech 2014 až 2016 za KDU-ČSL náměstkyní brněnského primátora.

Boom nových hnutí v Brně. Bez zázemí velkých stran ale mají omezené šance, míní expert

Trio stran tak jde vlastní cestou. Pro svou kandidátku s názvem „Brno naplno“ získalo i podporu Moravanů, kteří byli v brněnských komunálních volbách v roce 2022 rovněž součástí společného bloku v čele s SPD. Nově se k nim přidá i druhá strana s podobnou tematikou, a to Moravské zemské hnutí.

Strany v programu slibují mnohé věci zdarma. Chtějí bezplatné modré zóna pro rezidenty a zrušit poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Liptáková tvrdí, že městská spalovna má dobré zisky.

Fakt je však takový, že město na odpadové hospodářství spalovně desítky milionů korun doplácí. „Městský rozpočet s příjmy přes 21 miliard by měl být schopen absorbovat tento výpadek způsobený zrušením poplatků,“ je přesvědčená lídryně.

Grolich a Rakušan odstartovali kampaň lidovců a Starostů, prozatím v Brně

Zatímco někdejší souputníci SPD už si vybrali kandidátku na primátorku, Okamurovo hnutí ještě jasno nemá. „Nyní se plně soustředíme na co nejlepší výsledek ve volbách a na prosazování svého programu v zájmu občanů města Brna,“ uvedla obecně Šafránková.

Podle místopředsedy brněnské organizace SPD a zastupitele Leoše Prokeše není možná spolupráce s některými subjekty stále zcela vyloučená. Žádný konkrétní však nezmínil. „Do termínu odevzdání kandidátních listin je stále dostatek času,“ podotkl

V brněnském zastupitelstvu aktuálně zasedá v opozičních lavicích pět politiků v barvách SPD. Jejich jediný bývalý kolega z jiné strany Petr Levíček se nejenže před pár měsíci rozešel s vlastní stranou, v jeho případě Trikolorou, ale dokonce přeběhl ke koalici a dnes podporuje vedení města.

Lídři pro komunální volby v Brně

  • Společně (ODS+TOP 09): Kamila Zlatušková
  • Lidovci a Starostové: Jakub Hruška
  • Koalice TU (Piráti, Fakt Brno, GEN): Adam Zemek
  • Motoristé sobě: Tomáš Kratochvíl
  • Zelení: Natálie Vencovská
  • Nové Brno: Michal Sedláček
  • Za Lužánky: Jana Janulíková
  • Brno naplno (Trikolora, Svobodní, PRO s podporou Moravanů a Moravského zemského hnutí): Klára Liptáková
  • SPD: zatím neohlášen
  • ANO: zatím neohlášen
  • Brno klidem (bývalí členové ANO): zatím neohlášen

