Zatímco předsedkyně brněnské buňky SPD Lucie Šafránková, říká, že to byla tato trojice stran, která se rozhodla jít do voleb samostatně, jednička tohoto trojlístku a krajská zastupitelka za hnutí PRO Klára Liptáková naopak viní z krachu jednání SPD.
„Já sama jsem SPD oslovovala ke spolupráci, nejspíš bychom se i domluvili. Jenže nám bylo řečeno, že má SPD přetlak vlastních kandidátů,“ prohlásila Liptáková, která byla v letech 2014 až 2016 za KDU-ČSL náměstkyní brněnského primátora.
Trio stran tak jde vlastní cestou. Pro svou kandidátku s názvem „Brno naplno“ získalo i podporu Moravanů, kteří byli v brněnských komunálních volbách v roce 2022 rovněž součástí společného bloku v čele s SPD. Nově se k nim přidá i druhá strana s podobnou tematikou, a to Moravské zemské hnutí.
Strany v programu slibují mnohé věci zdarma. Chtějí bezplatné modré zóna pro rezidenty a zrušit poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Liptáková tvrdí, že městská spalovna má dobré zisky.
Fakt je však takový, že město na odpadové hospodářství spalovně desítky milionů korun doplácí. „Městský rozpočet s příjmy přes 21 miliard by měl být schopen absorbovat tento výpadek způsobený zrušením poplatků,“ je přesvědčená lídryně.
Zatímco někdejší souputníci SPD už si vybrali kandidátku na primátorku, Okamurovo hnutí ještě jasno nemá. „Nyní se plně soustředíme na co nejlepší výsledek ve volbách a na prosazování svého programu v zájmu občanů města Brna,“ uvedla obecně Šafránková.
Podle místopředsedy brněnské organizace SPD a zastupitele Leoše Prokeše není možná spolupráce s některými subjekty stále zcela vyloučená. Žádný konkrétní však nezmínil. „Do termínu odevzdání kandidátních listin je stále dostatek času,“ podotkl
V brněnském zastupitelstvu aktuálně zasedá v opozičních lavicích pět politiků v barvách SPD. Jejich jediný bývalý kolega z jiné strany Petr Levíček se nejenže před pár měsíci rozešel s vlastní stranou, v jeho případě Trikolorou, ale dokonce přeběhl ke koalici a dnes podporuje vedení města.
Lídři pro komunální volby v Brně