Hnutí bude zcela jistě až do říjnových komunálních voleb opakovat, že se zaměřuje na různá témata a cílí na široké spektrum voličů, ti hlavní se však budou zcela jistě rekrutovat z fotbalového prostředí, kde se hnutí zrodilo.
Otázkou je, nakolik bude jednička kandidátky důvěryhodnou osobou pro příznivce fotbalu, když podle svých slov tento sport začala sledovat až v posledním roce až dvou.
Na „kvízové“ dotazy redaktora iDNES.cz ohledně fotbalu Janulíková nedokázala odpovědět. Nevzpomněla si na jméno majitele, trenéra ani kapitána fotbalové Zbrojovky. Ani nevěděla, jakým zápasem se rozhodlo, že Zbrojovka postoupila do první ligy. „Jsou věci, které si budu muset evidentně dostudovat,“ podotkla.
Částečně dokázala reagovat pouze na otázku, co je ofsajd. „To jsem si studovala, protože jsem to vůbec nechápala. A pak jsem pochopila, že je to o rozložení hráčů, kdo kde stojí, kdo dál gól, kdo je tam a tam,“ řekla.
|
Bývalý hejtman chce zpět do politiky za nové uskupení, exprimátor Brna dostal košem
Podle ní je její neznalost důkazem toho, že hnutí skutečně není jen fotbalové. „Chci přinést svá témata, každý máme své kariéry se svými obory. Já to beru jako pokračování mojí práce pro Brno,“ vysvětluje šéfka Turistického informačního centra.
Podle ní má město více podobných „Lužánek“, než je pouze zchátralý stadion, kde Zbrojovka získala svůj historicky jediný titul.
Vyjmenovává například problémy v dopravě, méně dostupné bydlení nebo nedostatečnou modernizaci ve školství. „Chceme ukázat, že Brno dokáže věci dotahovat a proměnit dlouhodobý problém ve skutečný výsledek,“ prohlásila.
|
Soukmenovci SPD jdou do voleb v Brně vlastní cestou. Nechtěli nás, tvrdí
Už v červnu však mohou brněnští zastupitelé vzít tomuto hnutí vítr z plachet, protože chtějí schválit prodej pozemků s ruinami stadionu za Lužánkami majiteli Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi.
Na palubě jsou i Piráti
Místopředseda hnutí Za Lužánky Marek Fišer ale odmítl, že by tím město vše jen hodilo na majitele klubu a tím pro něj práce skončila. „Dokud neprojdeme turniketem, tak to považuji za nevyřešenou věc,“ tvrdí bývalý člen Pirátské strany, který k hnutí přilákal i další své bývalé stranické kolegy.
|
Hnutí Žít Brno vycouvalo z předvolební spolupráce s „béčkem ODS“, vrací se k Zeleným
Hnutí pomáhá zakladatel Pirátů v České republice Jiří Kadeřávek, kandidovat za ně bude i Jan Grmela. Na středečním představení hnutí se také pohyboval bývalý náměstek brněnské primátorky a dnes opoziční zastupitel Pirátů Tomáš Koláčný.
Nejdříve reportérovi iDNES.cz tvrdil, že je jen „náhodným kolemjdoucím“, následně ale přiznal, že o něj má hnutí zájem, aby za ně kandidoval, což potvrdil i Fišer. Jestli ale bude Koláčný skutečně na kandidátce, neřekl.