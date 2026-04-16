Hnutí Za Lužánky povede do podzimních voleb ředitelka TIC Brno Janulíková

Nové hnutí Za Lužánky povede do podzimních komunálních voleb ředitelka TIC Brno Jana Janulíková. Řekla to dnes ČTK. Chce přispět k tomu, aby Brno bylo liberálním, kulturním a sebevědomým evropským městem, uvedla v prohlášení, která ČTK zaslala. Hnutí Za Lužánky získalo registraci na začátku roku, jeho hlavním tématem je záchrana lužáneckého fotbalového stadionu.
Janulíková stojí 11 let v čele TIC Brno, což je příspěvková organizace města zaměřená na cestovní ruch. "Svou práci pro město miluji a jsem hrdá na tým, který se nám podařilo vybudovat. Hnutí Za Lužánky jsem se rozhodla podpořit proto, že jde o občanskou iniciativu se silným týmem, jasnými cíli a přirozeným růstem zdola. Zároveň v něm mám prostor věnovat se tématům, která považuji za klíčová," napsala Janulíková.
Věnovat se chce kultuře a jejímu strategickému rozvoji nebo udržitelnému cestovnímu ruchu. "Hlavním cílem musí být kvalita života obyvatel – včetně studentů a expatů (cizinců žijících v ČR). Právě tuto perspektivu si nesu z jedenácti let vedení organizace, která pomohla zapsat Brno na mapu evropských kulturních destinací," uvedla.
Brno nyní řídí koalice vedená ODS a TOP 09, které v minulých volbách získaly 25 procent hlasů, spolu s KDU-ČSL, STAN, SOCDEM a ANO. Jeho zástupci v radě byli ale z hnutí ANO vyloučeni, protože po parlamentních volbách odmítli koalici na brněnské radnici opustit.
Dnes oznámila kandidaturu na brněnskou primátorku také televizní producentka Kamila Zlatušková. V čele společné kandidátky ODS, TOP 09 a nezávislých stane jako nezávislá kandidátka. Dalšími lídry v podzimních komunálních volbách budou na kandidátce KDU-ČSL a STAN starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL), na kandidátce Pirátů a Fakt Brno opoziční zastupitel Adam Zemek, Natálie Vencovská za Zelené či bývalý hlavní městský architekt Michal Sedláček za uskupení Nové Brno. Hnutí ANO zatím svého lídra neoznámilo.