Hnutí Za Lužánky slibuje otevřené zakázky i návrat vodáren pod město

Jedním z hlavních témat předvolební kampaně brněnského hnutí Za Lužánky bude řešení dlouhodobě zanedbaných míst v jihomoravské metropoli. Věnovat se chce také úpravě prostoru před hlavním nádražím a přilehlého podchodu. Hnutí dnes zahájilo ostrou fázi kampaně. Kandidátku do zastupitelstva města Brna podalo do říjnových komunálních voleb 16 uskupení, o dvě více než před čtyřmi lety.
Impulsem pro vznik hnutí Za Lužánky byla původně záchrana chátrajícího fotbalového stadionu za Lužánkami, jednička kandidátky Jana Janulíková ale novinářům řekla, že program je komplexní a týká se 16 oblastí. Například v oblasti hospodaření a správy města hnutí prosazuje otevření všech městských zakázek od hodnoty 200.000 korun veřejné soutěži, zveřejňování městských faktur on-line, nastavení nových pravidel pro přidělování obecních bytů či návrat Brněnských vodáren a kanalizací pod plnou kontrolu města.
"Náš zápas o Brno není o levici nebo pravici. Je to zápas o to, abychom se přestali spokojovat s provizorii a konečně začali dotahovat velké věci. Chceme radnici, které lidé mohou vidět pod ruce a která jim skládá účty," uvedla Janulíková.
Hnutí postavilo kandidáty i do tří městských částí. V obvodě Brno-střed vede kandidátku architekt a zastupitel Marek Fišer, který odmítá další privatizaci obecních bytů a prosazuje omezení automobilové dopravy v centru. V Králově Poli je lídrem Pavel Knecht, jenž se chce zaměřit na řešení sportovního areálu na Ponavě a stavbu parkovacího domu u nádraží. V Žabovřeskách vede kandidátku Jan Grmela s programem zaměřeným na úpravu parkovacího značení a ochranu Žabovřeských luk před zástavbou.
Kromě hnutí Za Lužánky v Brně před letošními komunálními volbami vznikla další malá politická uskupení. Hnutí Nové Brno založil bývalý šéf městských architektů Michal Sedláček s cílem dokončit například stavbu nového hlavního nádraží. Zastupitelé vyloučení z hnutí ANO v čele s náměstkyní primátorky Karin Podivinskou vytvořili hnutí Brnoklidem.
Kandidátku pro říjnové volby podalo v Brně 16 uskupení. Společnou kandidátku ODS s TOP 09 vede televizní producentka Kamila Zlatušková, kandidátku hnutí ANO poslanec Václav Trojan, jedničkou koalice KDU-ČSL a hnutí STAN je starosta Kohoutovic Jakub Hruška. SPD vede zastupitel Brna Jiří Kment. Koalice Brno naplno má v čele krajskou zastupitelku Kláru Liptákovou. Piráti kandidují s hnutím Fakt Brno, Idealisty a hnutím Gen jako koalice TU!, lídrem je Adam Zemek. Společnou kandidátku Zelených, hnutí Žít Brno a dalších liberálních hnutí vede designérka Natálie Vencovská. Hnutí Restart pro Brno vede krajský zastupitel Martin Říha, lídrem Motoristů bude starosta Brna-Bystrc Tomáš Kratochvíl.
Na brněnském magistrátu je nyní koalice, kterou tvoří ODS s TOP 09, Nezávislí, lidovci se STAN a sociálními demokraty (SOCDEM).