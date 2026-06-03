Místo popadaných stromů moderní rekreační areál. Hodonín obnovuje území po tornádu

Karolína Kučerová
  18:15
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Od okamžiku, kde se obcemi i městy na jihu Moravy prohnalo ničivé tornádo, uběhlo téměř pět let. Ačkoliv se za tu dobu podařilo již velkou část zasažených lokalit i budov obnovit, kompletně hotovo ještě není. Některá místa dokončení teprve čeká, u jiných se to podařilo v poslední době. Jedním z takových příkladů je i lokalita U Červených domků v Hodoníně, kde město ve středu slavnostně otevřelo nový park.

Jeho součástí je víceúčelová travnatá plocha vhodná pro sport i odpočinek, okružní stezka pro běh, procházku či jízdu na inline bruslích. Nachází se tam také zóna s lezeckou stěnou, rozběhová dráha i prostor pro vrhačské disciplíny.

„Je to místo, kde budou mít občané Hodonína všech věkových kategorií prostor pro zdravý a aktivní životní styl. Zároveň se jedná o druhý milník v obrovském projektu obnovy městské čtvrti Bažantice,“ říká Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF), která se na obnově výrazně podílela jak finančně, tak organizačně.

Slavnostní otevření nového Parku u Červených domků v Hodoníně. Tento prostor je součástí celkové obnovy Bažantnice a přilehlého okolí po tornádu. Důležitou roli sehrála spolupráce s Nadací Karel Komárek Family Foundation. (3. června 2026)
Slavnostní otevření nového Parku u Červených domků v Hodoníně. Tento prostor je součástí celkové obnovy Bažantnice a přilehlého okolí po tornádu. Důležitou roli sehrála spolupráce s Nadací Karel Komárek Family Foundation. (3. června 2026)
Město Hodonín a Nadace Karel Komárek Family Foundation představily při příležitosti středečního slavnostního otevření Parku U Červených domků výsledky pětileté obnovy Bažantnice po tornádu. Investice, směřující do proměny poničeného veřejného prostoru, dosáhla více než tři čtvrtě miliardy korun. (3. června 2026)
Město Hodonín a Nadace Karel Komárek Family Foundation představily při příležitosti středečního slavnostního otevření Parku U Červených domků výsledky pětileté obnovy Bažantnice po tornádu. Investice, směřující do proměny poničeného veřejného prostoru, dosáhla více než tři čtvrtě miliardy korun. Na snímku vpravo Karel Komárek. (3. června 2026)
Slavnostní otevření nového Parku u Červených domků v Hodoníně. Tento prostor je součástí celkové obnovy Bažantnice a přilehlého okolí po tornádu. Důležitou roli sehrála spolupráce s Nadací Karel Komárek Family Foundation. (3. června 2026)
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Právě čtvrt Bažantice byla tornádem nejvíce zasažená. Ještě před pár lety se tu nacházelo plno polámaných stromů a náletových dřevin, nyní se jedná o veřejný prostor s pestrými možnosti využití. Kromě parku tady totiž vzniklo a stále vzniká spoustu dalších projektů, dohromady čtyřiadvacet.

„Co se tu odehrálo, je neuvěřitelná proměna. Je krásné vidět, jak se Bažantice proměňuje přímo před našima očima. Dříve tu byl les, vzrostlé staleté duby, které popadaly jak třísky, takže jsem rád, jak se vše podařilo a stále daří proměňovat, a to v některých případech i velmi rychle. Třeba základní školu, kterou tornádo proletělo, jsme hned v září mohli normálně otevřít,“ vyzdvihuje starosta města Libor Střecha (PRO Hodonín).

Dětské městečko, lesopark i sportovní areál

Dohromady se do obnov již investovalo 788 milionů korun. Do financování a celkové revitalizace se kromě města zapojilo zhruba 45 organizací, 25 investorů, asi dva půl tisíce lidí i z řad dobrovolníků. Pomohly například také dotace z ministerstva pro místní rozvoj.

„Způsob, jakým se podařilo obnovit veřejný prostor Hodonína, je zcela unikátní a dokonale koresponduje s naším uvažováním a stylem práce v nadaci. Za novými budovami a parky stojí od počátku snaha chápat katastrofu a její ničivé následky jako příležitost k tomu, abychom v Hodoníně uskutečnili inovativní projekty s pozitivním dopadem na život obyvatel celého regionu. Město navázalo na náš způsob myšlení a přistoupilo k projektům koncepčně, s dlouhodobou vizí a vůlí získat další finanční zdroje, a proto se nám tuto příležitost podařilo naplnit,“ pochvaluje si hodonínský rodák Karel Komárek, který je předsedou správní rady Nadace KKFF.

Zásadní roli sehrála právě tato organizace, kterou Komárek založil společně se svou ženou Štěpánkou. „Mimo to, že nám poskytli nemalé finanční prostředky, nám také pomohli změnit uvažování o veřejném projektu, naučili nás, jak projekty řídit, jak participovat s občany, jak vícezdrojově financovat a jak k tomu přistoupit komplexně a systematicky,“ vyzdvihuje Střecha.

Hodonín hledá podobu parku zpustošeného tornádem, promění i přilehlé okolí

I díky tomu si Komárek vysloužil čestné občanství města – to kromě něj náleží jen dvěma dalším lidem, přičemž jedním z nich je československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

„Pohled na hotový Dům přírody Hodonínské Dúbravy se zahradou, na Park U Červených domků a na celkový rozvoj území nás naplňuje uspokojením a vyvolává v nás pocit, že naše filantropická činnost má dlouhodobé dopady,“ popisují manželé Komárkovi a dodávají, že budou rádi, když bude spolupráce pokračovat i nadále.

Opravy po tornádu v Hodoníně vrcholí. Město stály 90 milionů korun

Právě zmíněný Dům přírody i se zahradou, který představuje vstupní bod pro poznávání regionu i místo pro vzdělávání a volnočasové aktivity, je dalším z dokončených projektů. Otevřen byl před dvěma lety. Dále v lokalitě vznikla i truhlářská dílna pro střední školu a mnoho dalších projektů je v přípravě či před dokončením.

„Hned vedle je základní škola, kde také budujeme park. Pak je tu sportovní areál, kde dokončujeme tribuny se šatnami, a připravuje se tam i rozšíření sportovního náměstí. Kousek za námi je les, který byl tornádem velmi zasažen, a tam chceme udělat proměnu z hospodářského lesa na lesopark. A v neposlední řadě máme před dokončením dětské městečko, určené pro volnočasové aktivity. Otevřít plánujeme už 1. září,“ avizuje Střecha a chválí si, jak se místo proměňuje v moderní areál.

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