Takhle otevřeně se svěřit, to jsem nezažil. Policisté muži rozmluvili skok pod vlak

Autor: mos
  9:42aktualizováno  9:42
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Profesionální přístup, všímavost a lidskost. Právě díky těmto vlastnostem se dvojici hodonínských policistů podařilo pomoci muži, který se před několika dny původně vydal k železniční trati, aby na ní ukončil svůj život.

Policejní hlídka si během noční služby všimla, že u železnice na nezvyklém místě stojí auto. Vyrazila proto na místo na běžnou kontrolu, jenže hned zjistila, že muž není v dobrém psychickém stavu, a brzy bylo zřejmé, proč k trati přijel.

„Díky trpělivému rozhovoru a citlivému přístupu se jim nakonec svěřil se svými úmysly,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. Řekl jim, že chtěl na místě spáchat sebevraždu.

Policisté připomínají, že i na tomto případu je vidět, jak důležitou roli v životě každého může sehrát všímavost či obyčejný lidský zájem.

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Na zveřejněných záběrech se i sám muž ptá policistů, kolikrát se ve své službě setkávají s podobnými případy sebevrahů. „Sebevražd i pokusů o ně jsou spousty, ale aby se vám někdo svěřil a takhle otevřeně a v klidu, to jsem ještě nezažil a jsem za to strašně rád,“ odpovídá mu policista.

Ten muži při průjezdu vlaku zároveň říká, ať se jeho směrem ani nedívá, a dál ho se ho snaží podpořit slovy, že má celý život před sebou. Konkrétní věk však policie nezveřejnila.

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Společně s kolegou pak zavolali zdravotníky, kteří muže následně převezli do péče odborníků.

Nedávno navíc vedení policie obdrželo děkovný dopis od rodiny. „Autor v něm ocenil nejen profesionalitu zasahujících policistů, ale především jejich lidskost, empatii a schopnost rozpoznat člověka v nouzi i v situaci, která mohla na první pohled působit jako běžná policejní kontrola,“ dodal Vala.

12. června 2020

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