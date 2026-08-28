Takhle otevřeně se svěřit, to jsem nezažil. Policisté muži rozmluvili skok pod vlak

Policejní hlídka si během noční služby všimla, že u železnice na nezvyklém místě stojí auto. Vyrazila proto na místo na běžnou kontrolu, jenže hned zjistila, že muž není v dobrém psychickém stavu, a brzy bylo zřejmé, proč k trati přijel.
„Díky trpělivému rozhovoru a citlivému přístupu se jim nakonec svěřil se svými úmysly,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. Řekl jim, že chtěl na místě spáchat sebevraždu.
Policisté připomínají, že i na tomto případu je vidět, jak důležitou roli v životě každého může sehrát všímavost či obyčejný lidský zájem.
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Na zveřejněných záběrech se i sám muž ptá policistů, kolikrát se ve své službě setkávají s podobnými případy sebevrahů. „Sebevražd i pokusů o ně jsou spousty, ale aby se vám někdo svěřil a takhle otevřeně a v klidu, to jsem ještě nezažil a jsem za to strašně rád,“ odpovídá mu policista.
Ten muži při průjezdu vlaku zároveň říká, ať se jeho směrem ani nedívá, a dál ho se ho snaží podpořit slovy, že má celý život před sebou. Konkrétní věk však policie nezveřejnila.
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Společně s kolegou pak zavolali zdravotníky, kteří muže následně převezli do péče odborníků.
Nedávno navíc vedení policie obdrželo děkovný dopis od rodiny. „Autor v něm ocenil nejen profesionalitu zasahujících policistů, ale především jejich lidskost, empatii a schopnost rozpoznat člověka v nouzi i v situaci, která mohla na první pohled působit jako běžná policejní kontrola,“ dodal Vala.
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12. června 2020