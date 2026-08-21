Dopravní policista jel zkraje srpna na služebním motocyklu Brněnskou ulicí v Hodoníně, když si všiml protijedoucího passatu. Otočil se a vydal se za ním. Řidič mezitím zastavil a nechal vystoupit spolujezdce. Sám už tak rychle zareagovat nestihl.
Při kontrole neměl žádné doklady. Policista zjistil, že muž nikdy nevlastnil řidičské oprávnění a zároveň má zákaz řízení motorových vozidel.
Řidič byl při kontrole nervózní a policista z něj cítil alkohol. Ještě před samotnou dechovou zkouškou muž sám přiznal, že bude mít pozitivní výsledek.
„Dechová zkouška nakonec ukázala 1,38 promile alkoholu. Řidič přitom nejprve tvrdil, že toho dne vypil jen dvě piva. Následně ale přiznal, že už předchozí den vypil dvanáct dvanáctistupňových piv a čtyři rumy,“ popsal mluvčí jihomoravské policie Petr Vala.
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Test na drogy byl negativní. Kvůli jízdě pod vlivem alkoholu a přes platný zákaz řízení ale muže čeká řízení před soudem za maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí až tři roky odnětí svobody.
„Alkohol za volant rozhodně nepatří. Stejně tak by za volant neměl usednout člověk, který má řízení motorových vozidel zakázané. V takovém případě může jediná kontrola odhalit hned několik závažných porušení zákona,“ upozornil Vala.
Policie proto řidičům připomíná, aby si v případě konzumace alkoholu zajistili odvoz, využili veřejnou dopravu nebo přenechali řízení střízlivému člověku.