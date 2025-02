Na školy v Hodoníně si kvůli šikaně posvítí inspekce, trýznitelé se budou zodpovídat

Podle informací iDNES.cz zamíří inspektoři na pětici základních škol v Hodoníně. „Předpokládáme šetření příští týden,“ sdělil náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

Dívka, kterou trýznili její vrstevníci mimo školní areál, navštěvovala základku ve Vančurově ulici. „Musíme prověřovat postup školy z hlediska prevence šikany, jestli měla nějaké informace, že něco takového přerůstá přes hranice běžného chování, jestli konala, nebo nekonala,“ nastínil Kovář krátce po incidentu, který vzbudil velkou pozornost i kvůli záběrům, které na sociální síti zveřejnila matka napadené dívky.

Většina útočníků podle dosavadních zjištění navštěvuje jiné školy než tu ve Vančurově, zřejmě proto se inspekce zaměří i na tato vzdělávací zařízení.

Případem se zabývá také policie, která dosud provedla přes třicet výslechů. Pět podezřelých z protiprávního jednání čeká ustanovení obhájců. „To znamená, že pět osob se bude zodpovídat ze svých činů,“ poznamenal policejní mluvčí Pavel Šváb.

Přidělení obhájců většinou nastává ve fázi, kdy už se schyluje k zahájení trestního stíhání daných lidí. Jestli bude proti zmíněné pětici vzneseno obvinění, však Šváb nekomentoval. Nepřiblížil ani to, kteří z podezřelých jsou mladiství a kolik jich je ve věku pod 15 let, tedy bez trestní odpovědnosti.

Matka se hodlá s dcerou odstěhovat

Už dříve policisté informovali, že všichni prověřovaní aktéři incidentu jsou dívky. Podezřelé jsou z trestných činů vydírání, výtržnictví a z pokusu o ublížení na zdraví.

Mladiství mají ze zákona trestní sazbu o polovinu nižší než dospělí. Pokud aktivní účastnice hodonínské šikany stanou před soudem, bude jim pravděpodobně hrozit podmíněný trest, případně výchovné opatření. To se může týkat také dětí do patnácti let, přímý trest jim nehrozí.

Matka napadené dívky redaktorovi iDNES.cz sdělila, že se kvůli incidentu hodlá s dcerou z Hodonína odstěhovat. Už dříve uvedla, že její dcera čelí šikaně už několik let, a obvinila ředitele školy ve Vančurově ulici Andreje Pavlíků, že problém neřešil. Ten toto nařčení odmítl.

Zmíněné školy se týkal i další nedávný případ, kdy jedna z jejích žaček podle policistů plánovala vraždu spolužáků. Tomuto činu se povedlo zabránit.

Hodonín kvůli těmto událostem navštívil toto pondělí ministr školství Mikuláš Bek (STAN), který mimo jiné prohlásil, že v tuto chvíli není rozumné volat po rezignaci ředitele Pavlíků.