Únos osmnáctiletého mladíka. Násilníci ho čtyři dny drželi v domě, pak ho vydírali

Násilníci mladíka unesli 14. února. Neznámý muž si u něj objednal odvoz z Kyjova do Hodonína a požádal, aby řidič po cestě vyzvedl ještě jeho známého. Nic nenasvědčovalo tomu, že se běžná zakázka brzy změní v drama.
Po zastávce na benzince si dvojice pasažérů vynutila pokračování jízdy. Mladíka navedli na polní cestu k rybníkům, kde musel zastavit. „Jeden z mužů ho následně vytáhl z auta a začal ho fyzicky napadat,“ popisuje mluvčí jihomoravských policistů Petra Hrůzová.
Útočníci pak poškozeného vtáhli zpět do vozu a donutili ho vydat přístupová hesla k telefonu, e-mailu i internetovému bankovnictví. Řidič jim je pod nátlakem poskytl. Následně ho přinutili vypít nápoj s neznámou látkou, po němž začal ztrácet vědomí.
V bezvládném stavu ho převezli do starého domu, kde ho čtyři dny drželi spolu s dalším pachatelem. Část této doby byl mladík omámený neznámou drogou.
Násilníci ho pak sice pustili, ale teror pokračoval další tři týdny. Pachatelé mladíkovi do mobilu nainstalovali kontrolní aplikaci, aby měli přehled o jeho pohybu i komunikaci.
Používali jeho auto, se kterým najezdili stovky kilometrů, a zároveň ho nutili k dalším krokům. Pod výhrůžkami smrtí musel komunikovat s rodinou tak, aby nic neprozradil.
„Poškozeného donutili zakládat bankovní účty, sjednali na jeho jméno půjčku a prováděli další finanční operace,“ doplňuje Hrůzová.
Mladík se podle policie po celou dobu bál nejen o sebe, ale i o své blízké. Z pasti se dostal až na začátku března, kdy se svěřil bratranci. Společně pak šli vše oznámit na policii.
Kriminalisté následně obvinili tři muže ve věku 24, 28 a 38 let z řady závažných trestných činů, mimo jiné z loupeže, zbavení osobní svobody nebo úvěrového podvodu. Všichni skončili ve vazbě, hrozí jim až deset let vězení.