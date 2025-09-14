Postup? Hlavně dostat na stadion maminky s dětmi, hlásí nový šéf znojemských Orlů

Jiří Černý
  13:12aktualizováno  13:12
Druhá liga? Taky liga! Ačkoliv se někteří fanoušci i vedení znojemského hokejového klubu dlouho srovnávali s tím, že sláva z dob, kdy Orli řádili v extralize, už pominula a realita po odchodu ze středoevropské soutěže s centrem v Rakousku bude poněkud střídmější, reformované družstvo už zase pomalu vystrkuje růžky ve svých ambicích.
Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo (v bílém) působí v...

Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo (v bílém) působí v českých soutěžích – v tomto případě ve 2. lize. Na snímku přípravný zápas s Hodonínem. | foto: Nikola Růžičková, HC Aptec Orli Znojmo

Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo působí v českých...
Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo působí v českých...
Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo působí v českých...
Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo působí v českých...
10 fotografií

Dlouhé roky držel jediný majitel Pavel Ohera otěže klubu, který navenek stále působil, že čeká na návrat do ICEHL a epizoda v českých soutěžích bude krátká. Orli však dnes zahájí už čtvrtou sezonu v tuzemských ligách a nálada, výkonnost i divácká kulisa byly jako na houpačce.

Postup do první ligy, poté sestup zpět do třetí nejvyšší a poslední sezona v ní, která jako by nutila klub do toho, že jeho aktuální místo je právě zde. Trvalé smíření se však v někdejší moravské baště hokeje čekat nedá, a tak se Ohera rozhodl spojit s dlouholetým kamarádem a podnikatelem ve stavebnictví Štefanem Spišiakem, aby dali Orlům nový punc.

Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo (v bílém) působí v českých soutěžích – v tomto případě ve 2. lize. Na snímku přípravný zápas s Hodonínem.
Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo působí v českých soutěžích – v tomto případě ve 2. lize. Na snímku představují nové dresy.
Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo působí v českých soutěžích – v tomto případě ve 2. lize. Na snímku přípravný zápas s Hodonínem.
Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo působí v českých soutěžích – v tomto případě ve 2. lize. Na snímku představují nové dresy.
10 fotografií

„Já jsem hrdý, že se mi podařilo do klubu vstoupit a že mi Pavel Ohera dal rovnou půlku. Ve Znojmě jsem si prošel postupem do extraligy, byl jsem skalní fanoušek a vím přesně, co hokej pro tohle město znamená. Stoprocentně sem patří, vždy tu byl a uděláme vše pro to, aby to tak i zůstalo. Nakonec to děláte právě pro lidi, aby se hokejem bavili,“ poznamenává Spišiak.

Ten chce z energického a někdy až příliš drsného Ohery částečně sejmout pozornost a dát mu klid na hokejovou práci. „Pavel se v poslední době trošičku stáhl a zklidnil. Naše spolupráce funguje naprosto bezvadně, protože jsme si rozdělili úkoly a zatím to jde perfektně,“ pochvaluje si spolupráci.

Vzor z extraligových stadionů

Dlouhé roky sedával Spišiak při extraligových kláních pod kotlem Orlů a držel jim palce coby fanoušek.

„Bavila mě i rakouská anabáze, ale to už je za námi. Má to snadný důvod – peníze. Těžko může Znojmo konkurovat Red Bullu Salzburg s ročním rozpočtem 300 milionů. Buďme skromnější, hrejme to pro lidi, ať chodí rodiče s dětmi a na stadionu se jim líbí. Přitáhněme zase trochu více mládeže a já cítím, že město i my jsme pochopili některé věci a začínáme táhnout za jeden provaz. Když by se totiž ztratil hokej ze Znojma, co by nám zde zůstalo?“ uvažuje.

Osud klubu se vyřešil za minutu dvanáct. Teď restartujeme, hlásí manažer Orlů

Druhá liga však nemusí být konečnou destinací „jeho“ Orlů. „Myšlenky na tu první tady rozhodně jsou, nebudeme zastírat, že si s tou ideou pohráváme. Protože jsme si rozdělili kompetence a celkem se daří oslovovat místní partnery, tak je rozpočet na třetí nejvyšší soutěž už naplněný a s velmi zajímavou vidinou. Já si v uplynulé sezoně dával cíl potrápit Tábor a letos bych si dovolil, tedy aniž bych to konzultoval s Pavlem, pokukovat ještě po vyšší příčce. To samozřejmě znamená vrátit se do první ligy,“ troufá si Spišiak.

Postup však v konkurenci tradičních prvoligistů z Prostějova či Havířova nemá být dogma.

„O víkendu chcete vzít manželku s dětmi a potkat se s přáteli, což na hokeji krásně jde. Popovídáte si, dáte si párek, zakřičíte si gól a bavíte se. Proto říkám, že i špička druhé ligy může být pěkná. Lidé vždy oceňovali přístup hokejových fanoušků ve Znojmě. Mělo to úroveň, šlo zkrátka o společenskou událost, což se mi moc líbilo. A z toho bych chtěl primárně vycházet. Chceme si vzít vzor z extraligových stadionů, jak se lákají lidé a dělá správná hokejová show. Záleží nám na tom, aby sport ve Znojmě zůstal. Chtěli bychom na stadion dostat maminky s dětmi a mladou generaci. To je za mě cesta a důležitá věc,“ vyzdvihuje.

Nad ledem chybí kostka. „Jako na okresním přeboru,“ zuří Orli

Nejraději by se hokejoví Orli Znojmo sami vypravili do čínských přístavů pro svou novou multimediální kostku nad led Nevoga Areny. Zatím však musejí trpělivě vydržet s fragmenty staré, které nyní slouží alespoň jako klasická časomíra.

„Jsme jak na okresním přeboru. Cedule se skóre a časem na každé straně hřiště. Je to průšvih jako Brno. Vše se jevilo parádně, kostka vypadá naprosto skvěle a už jsme také dostali informaci, že je potřeba sundat starou, neboť se bude rychle montovat. No tak jsme ji sundali a naše milá kostka nám stále leží někde v Číně v kontejneru v přístavu. A my jsme na mrtvici. To je ostuda nejvyššího kalibru, ale nedá se nic dělat,“ povzdechl si spolumajitel klubu Štefan Spišiak.

Původní termín dodání do konce srpna se tak posouvá i po dohodě s městem, jež celou výměnu financuje, na konec října.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Postup? Hlavně dostat na stadion maminky s dětmi, hlásí nový šéf znojemských Orlů

Druhá liga? Taky liga! Ačkoliv se někteří fanoušci i vedení znojemského hokejového klubu dlouho srovnávali s tím, že sláva z dob, kdy Orli řádili v extralize, už pominula a realita po odchodu ze...

14. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

V Krči zasahují policisté i vyjednavač. Muž před nimi utekl na střechu

Pražští policisté vyjížděli v neděli okolo poledne do pražské Krče. Oznamovatel jim ohlásil, že ublížil jiné osobě. V bytě ale policisté zraněného ani zbraň nenašli, jeden muž před nimi utekl na...

14. září 2025  12:42

VIDEO: U Hodonína se objevilo slabší tornádo. Škody však napáchal hlavně déšť

U Hodonína se v sobotu večer vyskytlo patrně slabší tornádo, informoval na svém účtu na síti X Český hydrometeorologický ústav. Zřejmě však nenapáchalo žádné škody. Mluvčí jihomoravských hasičů Filip...

14. září 2025  11:32,  aktualizováno  12:05

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

14. září 2025  11:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chrudim chce odblokovat výstavbu rodinných domů v Markovicích, doteď to nešlo

Plánovaná stavba rodinných domů v chrudimské místní části Markovice se před lety zastavila. Město se nedokázalo dohodnout s majitelem jednoho z pozemků. Teď to radní zkusí jinak.

14. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Po osazování nosníků se na D11 u Jiren otevřel jeden pruh směrem na Prahu

Dálnice D11 u Jiren poblíž Prahy je od 10:30 průjezdná jedním jízdním pruhem na Prahu, v opačném směru by se mohla otevřít o hodinu později, řekl Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Důvodem...

14. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:32

Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása,...

14. září 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Obce žádají omezení pro kamiony. Další blokádu kvůli dálnici zatím neplánují

Už dvakrát zablokovali dopravu na vytížené hlavní spojnici Zlína s Holešovem, aby tak protestovali proti odkladům zprovoznění téměř hotového úseku dálnice D49, který má z vesnic odvést velkou část...

14. září 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Okresní soud v Mostě bude rozhodovat o propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, doživotně odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy...

14. září 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Nález ostatků 19 mamutů v Ústí nad Labem je evropský unikát. Vědci doufají v objev tábořiště

Na místě budoucího justičního paláce v Ústí nad Labem učinili archeologové před několika měsíci mimořádný objev. Našli zde skládku kostí pravěkých lovců starou 26 tisíc let, která vydala ostatky...

14. září 2025  10:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na Tachovsku u D5 narazilo auto do betonové konstrukce, zasahoval i vrtulník

U Benešovic na Tachovsku poblíž sjezdu z dálnice D5 narazilo v neděli ráno osobní auto do betonové konstrukce. Zranění utrpěli tři lidé, dva z nich přepravil do nemocnice vrtulník. Řekli to krajští...

14. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

V Dolní Pěně, Županovicích a v Hájku lidé volili nové zastupitelstvo

Ve třech obcích na jihu Čech si lidé v sobotu zvolili nové zastupitelstvo. Volby se konaly v Dolní Pěně a Županovicích na Jindřichohradecku a v Hájku na...

14. září 2025  8:08,  aktualizováno  8:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.