Podnapilý Polák srazil chodce, pak zběsile ujížděl policistům. Těm pomáhal taxikář

Policisté se za mužem ve voze VW Golf s polskou registrační značkou vydali v neděli krátce před polednem poté, co v ulici Nádražní v centru Brna podle oznámení srazil chodce. S pronásledováním pomáhal pohotový taxikář, který průběžně hlásil polohu nebezpečného auta, než k němu dorazily policejní hlídky.
„Cizinec v riskantní jízdě pokračoval do Židenic, kde při dojíždění do zastávky Škroupova ohrozil autobus MHD. Řidič autobusu musel zabránit střetu prudkým brzděním, v jehož důsledku někteří cestující upadli,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.
Poté se šestatřicetiletý Polák otočil zpět do centra města. „Během jízdy několikrát prudce brzdil, takže policisté museli opakovaně reagovat, aby zabránili střetu. Zároveň jim bránil v předjetí, nebezpečně kličkoval a vjížděl i do protisměru. Riskantně si počínal také u autobusového nádraží Zvonařka, kde projel křižovatku na červenou, stejně jako na několika dalších křižovatkách,“ uvedl Vala.
S pomocí dalších hlídek se policistům povedlo ujíždějící vůz u hokejové haly Rondo obklíčit. Agresivní řidič při pokusu o vyklouznutí z pasti přejel obrubník, u čehož si poškodil pneumatiky a musel zastavit. Ani poté se však nevzdal a policisté jej zadrželi s použitím síly.
Polák následně nadýchal téměř promile alkoholu a byl převezen do policejní cely. Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení.
Podle dostupných informací se během honičky nikdo nezranil. Policisté nyní hledají svědky zběsilé jízdy cizince včetně chodce, do něhož poblíž nádraží narazil.