Obcí se řítil víc jak stotřicítkou. Řidič pozitivní na drogy přišel o auto i motorku

Autor: uza
  15:42aktualizováno  15:42
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Na silnici z Hodonína do Mutěnic kličkoval a jel vysokou rychlostí. Nebezpečného motorkáře proto chtěli v pátek zastavit a zkontrolovat policisté. Muž však začal ujíždět, mimo obce se řítil skoro dvoustovkou.

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Když se policejní hlídka pokusila motorkáře zastavit, muž na výzvy nereagoval. Před stavbou objel kolonu vozidel stojících na červenou a na železničním přejezdu předjel další vůz.

„Obcí při tom projížděl rychlostí převyšující nejvyšší povolenou rychlost na dálnici,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Motorkář ujížděl policistům na Hodonínsku téměř dvoustovkou
Při ujíždění motorkář objel kolonu vozidel stojících na červenou před stavbou a semafor projel.
Ujíždějící motorkář předjížděl na železničním přejezdu.
Stejnému motorkáři zabavili policisté stroj už podruhé.
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Vysokou rychlostí dosahující téměř 200 km/hod pak motorkář ujížděl na Dubňany. „Opakovaně přejížděl do protisměru a riskantní jízdou ohrožoval především sám sebe. Naštěstí bylo ráno a provoz na silnici byl minimální, takže se nikomu nic nestalo,“ poznamenal Vala.

Při snaze sjet u Dubňan z vozovky motorkář několikrát zavrávoral. Zřejmě jen shodou náhod nespadl. Následně se policistům podařilo jej zablokovat. Událost se tak obešla bez dopravní nehody a zranění.

Policisté záhy zjistili, že muž má až do roku 2028 zákaz řízení a motocykl propadlou technickou kontrolu. Dechová zkouška na alkohol byla negativní, orientační test na drogy však vyšel pozitivně, a to na THC, amfetaminy a metamfetaminy.

Motorkář při zběsilém ujíždění před policisty narazil do auta s ženou a dítětem

Stejný muž už přitom policistům ujížděl i v minulosti. Například letos v dubnu se snažil v autě zmizet přes les poblíž Dubňan. Tehdy o vůz přišel.

Stejný trest jej postihl i tentokrát. Policisté jeho motorku zabavili a o jejím dalším osudu rozhodne soud. Jednou z variant je propadnutí státu. Motorkář je podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

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