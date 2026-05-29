Hořela fasáda OC Perla v brněnských Žabovřeskách, evakuovalo se 50 lidí

Hlídka brněnských strážníků si dnes okolo 16:00 všimla požáru dřevěných palet, od nichž začala hořet fasáda Obchodního centra Perla v brněnských Žabovřeskách. Přivolali hasiče i záchrannou službu a pomohli evakuovat 50 lidí z prodejen. Informoval o tom mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Hasiči požár uhasili a odvětrávali zakouřené prostory, nikdo se nezranil, doplnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Případ převzali brněnští kriminalisté a zjišťují příčinu požáru, uvedli jihomoravští policisté na síti X.
"Když si hlídka hořících palet všimla, plameny již nabraly na síle a hořet začala i budova. Přivolali hasiče, záchrannou službu i policisty a operační středisko městské policie vyslalo další hlídky na pomoc," uvedl Ghanem.
Strážníci se potom podíleli na evakuaci asi 50 zákazníků a zaměstnanců z prodejen. Dvě hlídky uzavřely pro veřejnost vstup do budovy a další strážníci kyvadlově usměrňovali dopravu v Korejské ulici.
Místo činu i celý případ poté převzali brněnští kriminalisté, informovali policisté. V současnosti nevylučují žádnou z vyšetřovacích verzí, tedy ani možnost cizího zavinění požáru.