Horké dny zpříjemní lidem v Brně-Kohoutovicích nový klimapark s mlžítky a zelení

Horké dny lidem v brněnských Kohoutovicích zpříjemní nový klimapark, který vznikl na Libušině třídě. Původně dětské hřiště radnice nechala proměnit v park s mlžítky, pítkem, posezením a zelení. V parku za víc než deset milionů korun, který dnes zástupci radnice otevřeli, jsou i teplotní čidla, která ve vysokých teplotách automaticky spustí ochlazování. Ačkoli mlžítka fungují teprve ode dneška, lidi už v předchozích dnech lákalo posezení na lavičkách ve stínu stromů, řekl dnes ČTK starosta městské části Jakub Hruška (KDU-ČSL).
"Inspiraci jsme hledali i ve Vídni, kde je dobře vidět, že s horkem ve městě se dá aktivně pracovat. Nejde jen o více zeleně, ale o chytré propojení stínu, vody a ochlazovacích prvků přímo tam, kde lidé tráví čas. Klimapark je náš způsob, jak podobný přístup přenést i do Kohoutovic a vytvořit místo, které bude příjemné i během horkých letních dnů," uvedl Hruška.
Klimapark je zčásti místem pro osvěžení a zčásti novým dětským hřištěm, které nahradilo původní. Přibyly tam i vzrostlé stromy, keře a spousta rostlin. Aktuální teplotní podmínky sleduje teplotní čidlo a při vyšších teplotách automaticky spouští zavlažování a ochlazovací trysky.
"Čidlo je zhruba ve výšce hlavy dospělého člověka. Když ta teplota se dostane nad nějakou kritickou hranici, bavíme se o teplotách nad 26 stupňů, když už to opravdu začíná být tropické, tak se aktivuje ochlazování. Vedle fontány, která tam běžně funguje, se zapojí i mlžítko, které významným způsobem zvyšuje tu vlhkost a snižuje teplotu v okolí," řekl Hruška. V parku se zachytává dešťová voda, která zavlažuje zeleň, do mlžítek však teče voda z vodovodního řadu, což je pro zařízení lepší.
Klimapark je pro Kohoutovice podle Hrušky pilotním projektem, v budoucnu by se podobné proměny mohly dočkat i další lokality. "Klimapark se nachází pod poštou, z druhé strany silnice je nákupní a zdravotní středisko a i tam bychom do budoucna chtěli nějaké vodní prvky a ochlazení," dodal Hruška.