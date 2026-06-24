Horko komplikuje práci i hasičům, kvůli riziku přehřátí se častěji střídají

Vysoké venkovní teploty výrazně ztěžují práci i hasičům. Při zásazích v tropických dnech se v ochranných oblecích rychle přehřívají. Hasiči se proto musejí častěji střídat, a pokud to situace dovolí, snižují stupeň ochrany, aby se v těžkých kabátech nepřehřívali zbytečně. ČTK to dnes řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
Horko je podle problém i u zásahů, které nejsou přímo u požáru. "Pokud je to delší zásah, musí se hasiči střídat častěji. Je nutné, aby velitel zásahu myslel i na klimatické podmínky,“ řekl Mikoška. Pokud to situace umožní, mohou hasiči odložit část výstroje. "Třeba při úklidu po dopravní nehodě nemusí mít ochranné kabáty a zůstanou jen v tričku, v kalhotách, přilbě a rukavicích. Ale vždy to musí posoudit velitel, ne vždy to jde," dodal.
Klíčový je podle něj pitný režim. Hasiči mají ve vozech zásoby vody, které označují jako ochranné nápoje. "Ti kluci se musí hydratovat, zvlášť u požárů v uzavřených prostorech, kde mají plný zásahový oblek i dýchací přístroj. To je velmi náročné," uvedl mluvčí.
Náročné jsou i požáry v přírodě. Tam sice často mohou snížit stupeň ochrany, ale zase je často čekají dlouhé přesuny v horku a na přímém slunci. "I když hasiči nejsou v uzavřeném prostoru, bývá to dost náročné," řekl Mikoška.
Horko podle něj komplikuje i naprosto běžné zásahy. "Například transport pacienta po schodišti je v patnácti stupních úplně něco jiného než ve třiatřiceti. I tyhle banální zásahy jsou v horku mnohem náročnější," dodal.
Na jihu Moravy panují už několik dní velmi vysoké teploty, které místy výrazněji překračují 30 stupňů Celsia. Podle meteorologů má horké počasí pokračovat i v dalších dnech a tropické hodnoty se mohou místy ještě zvyšovat.