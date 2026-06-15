Dotaci jeden milion korun letos fotbalisté 1. SC Znojmo od města nedostanou. Rozhodli o tom dnes zastupitelé. Důvodem je zahájení disciplinárního řízení etické komise Fotbalové asociace ČR s klubem pro podezření z manipulace s výsledky zápasů a z úplatkářství. Hlavní investor klubu Andrij Lyčkivskij se přiznal k ovlivňování zápasů, uvádí se v důvodové zprávě, kterou dostali zastupitelé před jednáním.
Město původně podepsalo smlouvu s klubem 19. března, avšak krátce poté se objevily informace o rozsáhlé korupci v českém fotbale, do které bylo zapojené i Znojmo. Kvůli tomu zastupitelé schválili dodatek podepsaný 16. dubna, jenž odsunoval splatnost dotace až na 7. září, aby se do té doby mohly věci vyjasnit. ČTK dnes kontaktovalo i ředitele klubu Vlastimila Gabrhela, telefon však nezvedal.
Klub nastupoval letos ve čtvrté lize (někdejší divize) ve skupině D a skončil na pátém místě.
Korupční kauza se týká sázkových podvodů, do nichž byli podle obvinění zapleteni především hráči a rozhodčí. V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila 47 disciplinárních řízení. Kromě nižších soutěží se vyšetřování týká i prvoligové Karviné a druholigové Opavy. Soudy ve Zlíně a v Brně poslaly v březnu do vazby čtyři z pěti obviněných, u kterých žalobci vazbu navrhovali. Podle serveru iSport.cz šlo mj. o brankáře Znojma Marka Kalinu a jeho spoluhráče Michala Suchého či někdejšího rozhodčího Pavla Býmu. Všichni jsou nyní stíhaní na svobodě. Škoda v korupční kauze přesahuje u některých obviněných deset milionů korun.