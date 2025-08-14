Houbaři si pochvalují pestrou sezonu. Ale do lesa si pospěšte, radí mykolog

Navzdory přetrvávajícím vedrům, v nichž je hub méně než v deštivém obdobím, pokračuje houbařům sezona, stále skýtající bohaté úlovky a plné košíky. Nejinak je tomu i na jižní Moravě. Lidi do lesů láká rozmanitost, nicméně ta se projevuje také u nejedlých a jedovatých druhů hub. Před nimi varují mykologové i lékaři.
V lesích se dá teď narazit i na druhy, jež jsou běžné zpravidla až později v...

V lesích se dá teď narazit i na druhy, jež jsou běžné zpravidla až později v létě či na podzim - třeba na ryzce smrkové. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

V lesích se dá teď narazit i na druhy, jež jsou běžné zpravidla až později v...
V lesích na Vysočině lze nyní najít i řadu druhů holubinek, například mandlovou
V lesích na Vysočině lze nyní najít i řadu druhů holubinek, například mandlovou
Velmi ojedinělá je v regionu krásnoporka kozí noha, zařazená v Červeném seznamu
Do lesů u Olšan na Vyškovsku vyrazil v týdnu houbař Michal s tím, že s prázdnou určitě neodejde. „V posledních dnech to byly žně, hlavně ve Chřibech. Teď se stále dá nasbírat hodně růžovek, bedel, pomalu končí hřiby dubové, rostou i kozáky a suchohřiby. Sice jsem se nachodil, ale plný koš mám,“ pochlubil se po návratu svými úlovky.

A rozhodně není sám. Houbařská sezona na jižní Moravě táhne a lidé kromě tradičních druhů hub běžně narážejí i na ty vzácnější. „Nadílka v lesích je pestrá, roste mnoho zajímavých a jedlých hub. Nejčastější jsou hřibovité druhy, holubinky, bedly nebo žampiony,“ upozorňuje Hana Ševčíková z houbařské poradny Moravského zemského muzea v Brně.

Podobnou zkušenost má i Václav Koplík z mykologického kroužku v Ratíškovicích na Hodonínsku. „Nejvíc vídáme křemenáče, hřib žlutomasý i hnědý, kozáky a zejména bedly,“ dává „jedlé tipy“ Koplík. Další aktuálně rozšířené druhy na jižní Moravě jsou hřiby smrkové či dubové, ale také lišky.

Co se oblíbených destinací týče, mezi jihomoravskými houbaři je jistota Drahanská vrchovina, Ždánický les a na něj navazující Chřiby, oblíbené je také okolí Moravského Krumlova na Znojemsku a také bohatý Moravský kras i další blanenské a boskovické lesy. Vyrazit mohou lidé ideálně do povodí Svitavy, od Brna níže je pravděpodobnost pořádného úlovku nižší.

Ale musejí si dát pozor, pestrost platí i pro nejedlé a jedovaté houby. „Roste třeba muchomůrka zelená. Existuje také v albinotické formě, která je celá bílá, a tedy hůře poznatelná,“ varuje Ševčíková.

Z rozšířených žampionů jsou teď početné i nejedlé druhy, jako je třeba pečárka zápašná, která způsobuje silné zažívací potíže. „Zkušení houbaři si ani nepamatují, že by jich kdy v lesích bylo tolik,“ upozorňuje Ševčíková.

Hřib satan je jedovatá houba z čeledi hřibovitých

Pečárka zápašná

V teplejších oblastech rostou i závojenky olovové a hřib satan. „Daří se také vzácnějším druhům, jako je muchomůrka císařská či hřib medotrpký, což je nejedlá houba, kterou si lidé pletou s takzvaným hořčákem. Dřív byl vzácný, dnes ho vidíme i na sídlištích a v parcích,“ doplňuje Ševčíková.

Lidé se podle ní mají mít na pozoru. „Neměli by se spoléhat na aplikace, protože tak riskují zdraví. Ty sice můžou pomoct s pojmenováním houby, ale pokud se ji chystáte sníst, je namístě opatrnost,“ varuje. Ideální je přinést nálezy do poradny, a to vcelku.

Ostatně pro radu si tam kromě houbařů občas volají i lékaři. Také Fakultní nemocnice Brno upozorňuje, že lidé by měli být maximálně obezřetní. „Letos jsme řešili dva případy na gastroenterologickém oddělení, kde se zabýváme problémy trávicího traktu,“ poznamenává mluvčí bohunické nemocnice Pavel Žára.

Úroda jako na houpačce

Pokud se lidé chystají vyrazit do lesa na houby, měli by si podle mykologů pospíšit, sezona teď načas ustoupí. „Letos je to tak trochu na houby,“ vtipkuje Ševčíková. Problém tkví v počasí. Houbám totiž neškodí pouze slunce, ale i vítr. Ten totiž vysušuje vodu, kterou přinesly předchozí deštivé týdny. Dále se tak na jižní Moravě bude dařit hlavně teplomilným druhům. Ty, které preferují chlad, se přesunou na sever.

Jihomoravský kraj se z hlediska růstu hub aktuálně drží v pásmu střední pravděpodobnosti výskytu. Český hydrometeorologický ústav uvedl, že „úrodu“ v minulých týdnech ovlivnily vydatné deště spolu s příjemně teplými dny.

„Nasycenost půdy by klidně mohla být ještě větší. Dále nás čekají chladná rána a horké dny. Musíme počítat s nynějšími tropickými teplotami,“ komentuje za ústav biometeorolog Martin Možný.

Přestože houbám teplo svědčí, opravdová horka jejich růst často zbrzdí, což už se nyní začíná projevovat. „Vyšší teploty postupně díky zvýšenému výparu sníží vlhkost půdy v lesích, což se dotkne i houbaření,“ dodává Možný. Houbařská sezona ale rozhodně nekončí, naopak ji vrchol ještě čeká, může ale přijít později, než se očekávalo.

Do lesa bezpečně a zodpovědně

Při výletech za sběrem každopádně hrozí i nebezpečí. „Každoročně řešíme pátrání po seniorech, případů už máme několik. Čísla se sice pohybují v jednotkách, ale opatrnost je potřebná,“ nabádá mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka.

Strážci zákona se pravidelně snaží obce a města informovat o tomto riziku a prevencí mu předcházet. Pro houbaře mají několik tipů. „Je potřeba mít dobitý mobilní telefon, případně znát alespoň přibližně svou polohu. Poté vás policie může zaměřit, rychle najít a dostat do bezpečí,“ vysvětluje Chaloupka.

Policie tuší, že další pátrací akce v Jihomoravském kraji přijdou, protože hlavní houbařská sezona nastane až v následujících srpnových týdnech či na přelomu září.

S lesy jsou spojené i další potenciální problémy. Zatímco policii zatím nepovolené vjezdy nikdo nehlásil, správci Moravského krasu musejí být ve střehu. „Občas na někoho neukázněného narazíme, ale zatím je to minimum případů. Obvykle jde spíš o turisty, většinou lze vše vyřešit domluvou. Houbaři jsou velice ukázněná skupina, vědí, jak se v lese chovat. V tomto je trend stejný už mnoho let,“ říká za CHKO Moravský kras Antonín Tůma.

To potvrzují i ve Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny. „Kde jsou závory, lidé pravidla dodržují. Kde bariéry není možné dát, tam občas parkují, čemuž se nedá zabránit. Už se to však nestává tak často,“ podotýká za správce křtinských lesů Čestmír Šnoblt.

8. srpna 2025

