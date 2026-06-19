Hra z Masarykovy univerzity pomáhá odhalit a rozvíjet vědecké myšlení u dětí

Výzkumníci z Masarykovy univerzity vyvinuli herní software, který pomáhá odhalit a rozvíjet vědecké myšlení u dětí. Hrou provázejí postavičky Fufan, Ampérie a Kaktusák, které děti zábavnou formou vedou k objevování, zkoumání a hledání souvislostí. Na rozdíl od běžných testů se program zaměřuje na proces uvažování. Sleduje a vyhodnocuje, jak děti experimentují a ověřují hypotézy, informovala univerzita v tiskové zprávě.
Schopnosti experimentovat a ověřovat hypotézy podle odborníků rozhodují o tom, kdo má potenciál uspět ve STEM oborech, což je pojem zastřešující přírodní vědy, technologie, techniku a matematiku. Právě tyto obory jsou podle odborníků důležité pro inovace, ekonomický růst a technologický pokrok.
"Nadané dítě není to, které zná vždy správné odpovědi. Je to dítě, které si umí klást správné otázky," uvedla Šárka Portešová z Institutu pro psychologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Herní prostředí simuluje laboratorní situace, v nichž děti zkoumají a hledají souvislosti. "Zjišťují například, za jakých podmínek se vyvíjí fiktivní organismus, co ovlivňuje růst rostlin nebo jak spolu souvisejí jednotlivé proměnné. Děti ve hře mohou chybovat, zkoušet a hledat vlastní strategie. Právě to je pro nás klíčové. Nehodnotíme rychlost ani množství zapamatovaných informací. Zajímá nás způsob uvažování a experimentování," doplnila Portešová.
Na vývoji programu se podílelo univerzitní výukové centrum Bioskop. Dlouhodobě si klade za cíl přilákat děti a mladé lidi ke studiu přírodovědných oborů a medicíny, seznámit je s prací vědců a podporovat systematický rozvoj jejich talentu a potenciálu.
"Snažíme se nadaným dětem i jejich učitelům přiblížit vědu jako něco živého, objevného a smysluplného. Současně je vedeme ke kritickému myšlení, k ověřování informací prostřednictvím vlastních pozorování a experimentů a k dlouhodobému rozvoji jejich schopností a talentu," doplnila vedoucí Bioskopu Petra Matulová.