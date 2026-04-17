Hrad Děvičky letos čeká průzkum, odvodnění i začátek generální opravy sklepů

Dominantu Pálavy, zříceninu hradu Děvičky nad Pavlovem na Břeclavsku, letos čeká archeologický průzkum i začátek prací na odvodnění a generální opravě sklepů. ČTK to řekl Martin Kotásek, předseda spolku Památky Pálavy, který o zříceninu pečuje. Spolek také naváže na loňskou úpravu zelené turistické stezky na Děvičky, jejíž první třetinu loni dokončila správa CHKO Pálava.
"Úprava stezky, která byla dosud jen vyšlapanou cestičkou, je rozdělená do tří etap. První zajistila CHKO Pálava, další dvě budou na nás. Součástí úprav jsou zemní práce, odvodnění, vysypání štěrkem a vybudování odpočívek s lavičkami. Druhou etapu máme v plánu letos, třetí příští rok. Na projekt přispěl Jihomoravský kraj," dodal Kotásek.
Zříceninu gotického hradu Děvičky nad Pálavou každý rok navštíví přes 100.000 lidí, spolek Památky Pálavy ji má v zápůjčce od Lesů ČR, kterým patří. Za posledních pět let spolek investoval sedm milionů korun, část peněz pochází ze vstupného, část z dotací a dalších zdrojů.
Příští týden se zástupci spolku sejdou s archeology a zástupci Národního památkového ústavu, aby naplánovali práce na odvodnění hradu a archeologický průzkum, který bude předcházet pracím na odvodnění. Na konci června začnou práce na generální opravě sklepů, která potrvá dva roky.
"Je potřeba odvést vodu podél hradeb mimo prostory hradu. Bude tak třeba udělat výkop podél hradeb, na přesném postupu se ještě domluvíme s památkáři. Archeologové budou na místě pracovat do konce června. Pak začnou nejen práce na odvodnění, ale hlavně na opravě sklepů," dodal předseda spolku.
Na vrcholku hradu mohou lidé nově využít ocelovou vyhlídkovou plošinu, která po schválení úřady ještě dostane nátěr kovářskou černí.
"Plošina je umístěná v úrovni někdejšího trámového stropu bašty, která je oblíbeným vyhlídkovým místem. Bašta prošla rekonstrukcí, ale neustálý přístup návštěvníků by ji mohl znovu poškodit, proto jsme s památkáři zvolili toto řešení. Jde o bezpečnost návštěvníků i jejich komfort, při pohledu zvenčí plošina vidět není, je samonosná, takže nijak nezasahuje do statiky stavby. Zatím není zkolaudovaná, aktuálně čekáme na rozhodnutí krajského stavebního úřadu," uvedl Kotásek.