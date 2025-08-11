náhledy
Na festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří vystoupila jako host i kapela Lucie s novým zpěvákem Viktorem Dykem. (srpen 2025)
Autor: Hrady CZ
Na festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří vystoupila i skupina Kabát. (srpen 2025)
Autor: Hrady CZ
Na festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří vystoupila i kapela Visací zámek. (srpen 2025)
Autor: Hrady CZ
Festival Hrady CZ v Brně na Veveří. (srpen 2025)
Autor: Hrady CZ
Na festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří vystoupila i kapela Wanastowi Vjecy. (srpen 2025)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Součástí festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří byla i přehlídka masek. (srpen 2025)
Autor: Hrady CZ
Autor: Hrady CZ
Autor: Hrady CZ
Na festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří vystoupil i zpěvák Tomáš Klus. (srpen 2025)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří vystoupila i kapela Gaia Mesiah. (srpen 2025)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA