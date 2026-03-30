Nová terasa, trofeje ale i vyšší vstupné. Jihomoravské hrady a zámky otevírají

Karolína Kučerová
  13:22aktualizováno  13:22
Koncerty, výstavy, nové expozice a prohlídky prostorů, které otevřou úplně poprvé, či těch, do nichž je možné se podívat jen výjimečně. To jsou letošní lákadla zámků a hradů na jižní Moravě. Přestože některé z nich první návštěvníky této sezony přivítaly již v uplynulých týdnech, většina oficiálně otevře na Zelený čtvrtek, tedy 2. dubna.
Zámek v Rosicích na Brněnsku má nově opravenou fasádu a zámeckou zahradu. (20....

Zámek v Rosicích na Brněnsku má nově opravenou fasádu a zámeckou zahradu. (20. března 2026) | foto: ČTK

Zámek v Rosicích na Brněnsku má nové návštěvnické centrum a depozitář, který...
Zámek v Rosicích na Brněnsku má nově opravenou fasádu a zámeckou zahradu. Na...
Zámek v Rosicích na Brněnsku má nové návštěvnické centrum a depozitář, který...
Zámek v Rosicích na Brněnsku má nové návštěvnické centrum a depozitář, který...
16 fotografií

Na zámku Vranov nad Dyjí na Znojemsku tak učiní s radostnou zprávou. Po více než dvouletých opravách části objektu se lidem zpřístupní severní terasa, jež nabídne výhled do rozlehlého vranovského údolí. Nikdy předtím pro návštěvníky otevřená nebyla.

„Kromě toho mohou zajít do bylinkové zahrady, která byla doposud viditelná pouze z nádvoří. V letní sezoně pak otevřeme další část terasovitých zahrad,“ popisuje novinky tamní vedoucí údržby David Kvapil.

Výlet na bobří hráz či pod vodu. Chátrající zámek ožije za stovky milionů

Podobné zprávy má i brněnský hrad Špilberk, kde se podařilo dokončit rekonstrukci první části kasemat, nejoblíbenějšího návštěvnického okruhu. „Spouštíme také největší expozici vinařství v Česku. Zároveň otevřeme hradní čokoládovnu a od května i restauraci,“ avizuje mluvčí hradu Štěpán Neubauer.

Jinde se kasteláni pustili do drobnějších úprav. Obdivovatele loveckých kratochvílí potěší novinka na zámku Milotice na Hodonínsku. Vznikl tu lovecký pokoj, jenž zdobí řada původních trofejí, tedy zvířat ulovených přímo posledním hrabětem Ladislavem Seilernem. Spolu se zbraněmi byly doposud uloženy v depozitáři. „Místnost zdobí také lovecká zátiší, grafické listy i rozměrný kulatý stůl,“ přibližuje jeden z pracovníků Václav Lunga.

Zámek v obci Milotice na Hodonínsku je unikátní ukázkou architektury z období baroka. Na místě dnešního zámku stála původně tvrz s vodním příkopem, která byla na konci 16. století přebudována na renesanční zámek. V první polovině 18. století získal zámek vrcholně barokní podobu.

Na zámku Kunštát na Blanensku správci upravili reprezentační prostory jižního křídla. Nově si tu lidé prohlédnou velkou hraběcí jídelnu s unikátním mobiliářem z počátku 17. století a dva privátní dámské pokoje. Pro ty, kteří chtějí zažít atmosféru nočního zámku, jsou pak připraveny kastelánské prohlídky. Začínají v osm hodin večer. „Jsou věnovány cestě poselstva krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad v letech 1465-1467, které se pro něj v cizině snažilo získat podporu,“ upřesňuje kastelán Radim Štěpán.

Jelen, Rusalka i veteráni

Nový účel pro nevyužívané prostory našli rovněž v Rosicích na Brněnsku. Na místě bývalé zámecké kuchyně je nyní návštěvnické centrum. „Lidé tam mohou posedět na replikách historického nábytku a sestoupit do někdejší hradní cisterny. V ní se nachází nejstarší zeď na zámku, a to z gotického období,“ podotýká tamní kastelán Ludvík Vaverka.

Kam se vrátí turisté?

  • Ve Znojmě po téměř čtyřech letech dokončili opravu radniční věže, která se veřejnosti zpřístupní 2. dubna. „Věřím, že neopakovatelný výhled i nová expozice budou pro návštěvníky zaslouženou odměnou za trpělivost během rekonstrukce a dočasné nepohodlí,“ doufá starosta František Koudela (ODS).
  • Opětovného zpřístupnění jedné z dominant se dočkali také v Mikulově. Dietrichsteinská hrobka bude od června do srpna otevřená denně, mimo tuto hlavní sezonu pak o víkendech a svátcích. Vedení města se na tom dohodlo s rodinou Dietrichsteinů, která objekt získala zpět do vlastnictví a uzavřela ho.

Někde si však návštěvníci ještě počkají. Kompletně nový prohlídkový okruh, který si připravili v zámku Bučovice na Vyškovsku, bude dostupný až od 1. května. Nabídne pohled do reprezentačních renesančních sálů a zároveň do běžně nepřístupných prostor, například věže s hodinovým strojem a části půdy.

Ve stejný čas tu startuje i výstava s názvem Otisky času, vhodná mimo jiné pro školní exkurze. „Ke zhlédnutí budou exponáty zkamenělých živočichů a rostlin, převážně z prvohor a druhohor,“ přibližuje kastelánka Jana Burianková.

Právě výstavy, koncerty či přehlídky jsou každoročně kromě prohlídek další neodmyslitelnou částí těchto starobylých památek. Každoročním pestrým programem je známý například zámek Slavkov u Brna.

„Chystáme nepřeberné množství koncertů jak vážné, tak populární hudby. Příkladem je Concentus Moraviae, komorní verze opery Rusalka nebo koncert kapel Jelen či Nedvědi. Pořádat budeme i jeden z největších srazů historických vozidel Veteranfest nebo Mezinárodní festival živých soch a body artu,“ vyjmenovává ředitelka zámku Eva Kellner Fialová. Mimo to láká na novou napoleonskou expozici či možnost výpůjčky dobového kostýmu.

Milotice zahalené v lešení

Některé novinky však mohou návštěvníky překvapit i nemile. V první řadě je to zvýšení vstupného základních prohlídkových okruhů u státních hradů a zámků. Na většině je to o 20 korun, ve Valticích, Kunštátu a Uherčicích pak o 40. Cena za dospělého se tak pohybuje mezi 200 až 300 korunami. Důvodem jsou narůstající výdaje na údržbu či ostrahu památek. Beze změny zůstává pouze hrad Pernštejn a zámek Lednice.

Rušivým prvkem návštěv se může stát řada stavebních prací, které na některých místech pokračují či začínají. Rosice čeká úprava fasády i práce na vzdělávacím centru. To slibuje víceúčelový sál s kapacitou až sto lidí, který bude sloužit k přednáškám, koncertům nebo divadelním představením. Hotový bude letos v srpnu.

Veveří se pustilo do nákladných oprav brány a terasy. Ovlivní přístup na hrad

Příští rok se počítá s dokončením dalších rozsáhlých projektů. V Lednici se to týká obnovy katakomb a Maurské vodárny, ve Valticích pak obnovy západního předzámčí, kde vznikne bezbariérová expozice orientálního umění. Třetím projektem je oprava jižní brány a skleníkové terasy na hradě Veveří na Brněnsku. Výsledkem bude vznik vyhlídkového místa, návštěvnického centra i obnova skleníku.

Do lešení se zřejmě na přelomu května a června částečně zahalí také Milotice, kde se připravují na rekonstrukci střechy. „To do roku 2028 částečně omezí přístupnost části areálu,“ upozorňuje Lunga.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Vrtulník využít nemohli, zraněného dělníka snesli z rozestavěného domu pomocí jeřábu

Pacienta uložili do transportní vany a za nepřetržité monitorace životních...

Netradiční zásah mají za sebou českobudějovičtí záchranáři a hasiči. V pátek vyjeli k dělníkovi, který se zranil při pádu na stavbě bytového domu. Z ochozu vysoko nad zemí ho snesli za pomoci jeřábu,...

30. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

VIDEO: Kopl mě do hlavy? V Řevnicích vyprošťovali daňky zamotané do sítě

Dramatická záchrana. Daňci se zamotali parožím do sítě

Pracovníci zdravotní služby společnosti Trans Hospital Plus se dnes ráno souhrou náhod ocitli u záchrany dvou daňků v Řevnicích. Samci se tam parožím zamotali do sítě. Posádku, která se pohybovala...

30. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Počet nemocných v Olomouckém kraji klesá, na Prostějovsku je však stále vysoký

ilustrační snímek

Počet lidí s akutními respiračními onemocněními začal v Olomouckém kraji klesat již výrazněji, hygienici nyní evidují 1351 případů na 100. 000 obyvatel, což je...

30. března 2026  12:14,  aktualizováno  12:14

České Budějovice postaví na Složišti pumptrackovou dráhu pro děti

ilustrační snímek

České Budějovice postaví v areálu Složiště další pumptrackovou dráhu. Bude sloužit především dětem do deseti let. Město ji vybuduje vedle současné pumptrackové...

30. března 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

Vedení Pardubic vysadilo strom ke 170. výročí pardubické dostihové dráhy

VedenĂ­ Pardubic vysadilo strom ke 170. vĂ˝roÄŤĂ­ pardubickĂ© dostihovĂ© drĂˇhy

Členové vedení Pardubic dnes vysadili památeční strom ke 170. výročí pardubické dostihové dráhy. K jeho kořenům zakopali láhev s pozdravem budoucím generacím...

30. března 2026  12:07,  aktualizováno  12:07

Náchod zahájí obnovu lázeňského parku v Bělovsi za více než 72 milionů korun

ilustrační snímek

Město Náchod dnes podepsalo se společností STAKO Červený Kostelec smlouvu na obnovu lázeňského parku v areálu Velkých lázní v městské části Běloves. Na rozloze...

30. března 2026  12:01,  aktualizováno  12:01

Nerezignuji, prohlásil karvinský primátor Wolf. Vinu ve fotbalové aféře odmítá

Primátor Karviné Jan Wolf na tiskové konferenci, při které se vyjadřoval ke...

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu...

30. března 2026  13:42

Konflikt opilců v baru. Recidivista při hádce tasil nůž a pobodal soka

Ilustrační snímek

Vyhrocené chvíle se odehrály o víkendu v jednom z barů v Olomouci. Dva opilí muži se tam pohádali a jeden následně zaútočil na druhého nožem. Posléze vyšlo najevo, že násilného zločinu se nedopustil...

30. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:38

Letiště Václava Havla uzavírá hlavní dráhu. Lidé se opět musí připravit na hluk nad městem

Letiště Praha

Pražské letiště zahájilo rozsáhlé stavební práce v okolí hlavní ranveje, která bude až do poloviny srpna mimo provoz. Letecký provoz se přesouvá na vedlejší dráhu, což výrazně ovlivní obyvatele hustě...

30. března 2026  13:33

Velikonoce s Miškusem Velikonoce s Miškusem. Velikonoční nálada panovala celé nedělní odpoledne v areálu hostince Pod Vrbou v Miškovicích, které jsou součástí městské části Praha-Čakovice. Zúčastnění...

vydáno 30. března 2026  13:32

2+1, Zdeňka Buriana, Kopřivnice
2+1, Zdeňka Buriana, Kopřivnice

Zdeňka Buriana, Kopřivnice, okres Nový Jičín
13 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 105 108 nemovitostí

Dolní Šárka

Dolní Šárka

Znovu jezdí retrobus na lince K, z důvodu rekonstrukcí na části trasy je veden přes Šárecké údolí.

vydáno 30. března 2026  13:31

Nové sídlo přerovského magistrátu je hotové, stěhování začne v květnu

ilustrační snímek

Nové sídlo přerovského magistrátu za více než 400 milionů korun je dostavěno, zhotovitel zrekonstruovanou budovu předal městu. Pracovat se v ní však bude ještě...

30. března 2026  11:56,  aktualizováno  11:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.