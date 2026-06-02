Hřbitov v Brně-Králově Poli bude mít nové cesty i kolumbárium

Správa hřbitovů města Brna v těchto dnech zahájí rekonstrukci cest na hřbitově v brněnském Králově Poli. Práce za více než 35 milionů korun budou zahrnovat také opravu rozvodů vody, zdí, vznikne tam okolo 300 kolumbárních oken a rozptylová loučka, sdělila dnes ČTK ředitelka správy hřbitovů Alena Říhová.
Cesty budou z polopropustného až propustného betonu, některé z nich budou zpevněné, řekla Říhová. "Bude upraveno i schodiště. Kdo to tam zná, ví, že hřbitov je mírně ve svahu. Do většiny míst se nám to podařilo udělat bezbariérově, do úplně všech to bohužel s ohledem na svah není možné," uvedla ředitelka.
Oprava cest podle Říhové potrvá asi šest měsíců. "Pokud bude materiál, lidi a nenarazíme na nějaké komplikace, o kterých teď nevíme. Na konci roku bychom chtěli zasadit zeleň," dodala Říhová. Všechny práce by mohly být podle ní hotové příští rok v červnu.
Podobnou rekonstrukci chce správa hřbitovů v nejbližší době zahájit i na hřbitově v Brně-Řečkovicích. Úpravy čekají také hřbitov v brněnských Tuřanech, kde je již hotová projektová dokumentace. Do budoucna chce správa opravit i židenický hřbitov.