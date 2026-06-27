Hřbitov v Brně-Tuřanech se dočká obnovy, dělníci opraví i hřbitovní kapli

Hřbitov v brněnských Tuřanech se dočká obnovy. Kromě běžných prací, jako je oprava cestiček nebo výsadba stromů, dělníci zrekonstruují i hřbitovní kapli. Novinkou budou podzemní kolumbária nebo květnatá rozptylová louka, řekla ČTK ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová. Práce by dle Říhové mohly začít příští rok, předpokládaná cena je asi 25 milionů korun.
Tuřanský hřbitov je nejdéle nepřetržitě fungujícím brněnským pohřebištěm. Hřbitovní kaple tam vyrostla na konci 19. století, nyní je ve špatném stavu. "Kaple se bude rekonstruovat od základů, udělá se okopání omítky a sanace, aby tam nezatékala voda. Na to bude navazovat oprava vnitřku i venkovní fasády. Kaple byla původně světle žlutá až do bíla, takže se vrátíme k té historické barvě," řekla Říhová.
Zachovány zůstanou sochy okolo hřbitovní kaple. Stejně tak je snaha zachovat původní vitráže v oknech. "Musíme vyměnit krov, střecha půjde celá dolů," uvedla ředitelka. Novinkou v kapli budou podzemní kolumbária s dlaždicemi z tvrzeného skla. "Dlaždice se zvedne, pod ní bude kovová konstrukce s poličkami, do které se můžou dát urny. Na dlaždici se může vygravírovat jméno, datum narození či úmrtí, cokoli, co si budou lidé přát," řekla Říhová. Za kaplí bude odpočinková zóna.
Práce zahrnují také opravu cestiček, rozvodů vody nebo výsadbu stromů. Na hřbitově vznikne květnatá rozptylová louka. Porostou na ní například kopretiny nebo zvonečky. "Rozptyl tam bude jenom několikrát ročně, podle senoseče," podotkla Říhová. Když pracovníci trávu posečou, nechají ji tam ležet, aby z ní mohla vypadat semena a louka se tak přirozeně obnovovala.
Tuřanský hřbitov se podle Říhové také stane prvním, na kterém budou lidé k zalévání květin používat vodu ze studny. Dosud tam, stejně jako na ostatních brněnských hřbitovech, čerpali pitnou vodu.
Správa brněnských hřbitovů na začátku června zahájila také opravu hřbitova v Králově-Poli. V nejbližší době chtějí správci zahájit práce i na hřbitově v Brně-Řečkovicích a plánují opravu židenického hřbitova.