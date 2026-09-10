Hřbitov v brněnských Židenicích čeká obnova, dělníci opraví cesty či zeď

Hřbitov v brněnských Židenicích se dočká obnovy. Práce budou zahrnovat obnovu cest či opravu obvodové zdi a rozvodů vody. Investiční záměr na středečním zasedání schválili brněnští radní, uvedl magistrát v tiskové zprávě. Ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová ČTK řekla, že by projekt mohl vzniknout příští rok. Cenu rekonstrukce odhadla s ohledem na náročnost některých prací na zhruba 100 milionů korun. Přesná částka vyplyne z projektu.
"Na co se potřebujeme soustředit, jsou povrchy. Ten asfalt je tam výrazně zvlněný. My bychom rádi opravili tyto cesty v návaznosti na zeleň," uvedla Říhová. Stromy v alejové části jsou podle ní v poměrně dobrém stavu. "Chtěli bychom tu alej zachovat a tomu podléhá rozsah těch prací," dodala. Někde přibudou mladé stromy i trvalkové záhony.
Židenický hřbitov se podle ředitelky potýká u některých hrobových skupin s přetlakem nájemců, u jiných naopak s úbytkem. U těchto skupin hrobů by správci chtěli pozměnit formu pohřbívání. "Ostatky tam zůstanou, odstraníme kameny a uděláme tam třeba květnatou rozptylovou loučku. Dokážu si tam představit i květinové záhony s možností ukládání uren do záhonů. Budou to řešit architekti," podotkla Říhová. Týkalo by se to dlouhodobě opuštěných hrobů.
Brněnští radní schválili také investiční záměr na přípravu přírodního hřbitova v Medlánkách. V blízkosti Kaple věčného pramene má být louka se stromy a vodním prvkem a do zděného oplocení se včlení kolumbárium, uvedl náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL).
Studii k novému hřbitovu zajistila městská část Brno-Medlánky. Součástí projektu bude také úprava přístupové cesty, zbudování pěti parkovacích míst, založení květnaté louky, výsadba asi 50 stromů a založení trvalkových záhonů.