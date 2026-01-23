Hromadná nehoda na D1 na Vyškovsku, srazilo se dvacet vozů včetně autobusu

Jihomoravský kraj od rána sužovala ledovka, havárií se stalo už více než 150.
Hasiči o hromadné nehodě na D1 informovali na sociální síti threads. Záchranáři tam ošetřili jednoho muže, ponechali jej na místě, řekla jejich mluvčí Michaela Bothová.
Havárie na 215. kilometru D1 se stala na sjezdu u Rousínova, kde se často brzdí do kolony. „Jde o nehodu minimálně deseti vozů, vyšetřujeme ji, některé vozy už i odjely,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Nešlo jen o osobní vozy, mezi havarovanými byl například i autobus či kamion.
|
Jih Moravy ochromila ledovka. Po dopravní kalamitě zažívají nápor nemocnice
Vozidla byla při hromadné nehodě rozprostřena asi na 300 metrech. Hasiči je postupně odklízeli, některá auta odjela sama.
Bouralo se i ve směru na Ostravu
Před 13. hodinou nastaly další komplikace na 187. kilometru D1 před Brnem. Ve směru na Ostravu je dálnice kvůli nehodě tří vozů neprůjezdná, opačným směrem se řidiči dostanou jedním jízdním pruhem. Tvoří se kolony v obou směrech. Objízdná trasa vede z exitu Kývalka po souběžné silnici 602.
Při střetu se zranili dva lidé, z nich jeden je v kritickém stavu. „Předávali jsme jej do nemocnice v kritickém stavu za resuscitace. Druhého jsme převezli do nemocnice pro vyloučení vážnějších zranění,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.
Kvůli ledovce v celém kraji dnes vyhlásila záchranná služba takzvaný traumaplán a posílila služby. Kolegy, kteří měli volno, povolala do práce i dopravní policie.
Lidé, kteří se zranili při autonehodách nebo na námraze upadli, už také plní čekárny úrazových ambulancí brněnských nemocnic.
Hromadná nehoda na D1 u Rousínova
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz