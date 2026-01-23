Hromadná nehoda na D1 na Vyškovsku, srazilo se dvacet vozů včetně autobusu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  11:22aktualizováno  13:32
Hromadná nehoda se stala dopoledne na 215. kilometru D1 ve směru na Brno. Podle policie tam bouralo téměř dvacet vozidel. Dálnice byla v úseku na Vyškovsku uzavřená. Jeden pruh se podařilo zprovoznit před půl jednou. Krátce před 13. hodinou se stala na D1 u Brna další havárie, tentokrát ve směru na Ostravu. Celý Jihomoravský kraj se od rána potýkal s ledovkou. Největší problémy byly v ranní špičce, potíže měly i spoje veřejné dopravy.
Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi...

Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi 20 aut. (23. ledna 2026) | foto: HZS JMK

Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi...
V pátek po poledni došlo na 187. kilometru D1 u Brna k nehodě tří vozů. (23....
Na jižní Moravě se kvůli namrzajícímu mrholení staly od rána desítky nehod....
Na jižní Moravě se kvůli namrzajícímu mrholení staly od rána desítky nehod. ...
32 fotografií

Jihomoravský kraj od rána sužovala ledovka, havárií se stalo už více než 150.

Hasiči o hromadné nehodě na D1 informovali na sociální síti threads. Záchranáři tam ošetřili jednoho muže, ponechali jej na místě, řekla jejich mluvčí Michaela Bothová.

Havárie na 215. kilometru D1 se stala na sjezdu u Rousínova, kde se často brzdí do kolony. „Jde o nehodu minimálně deseti vozů, vyšetřujeme ji, některé vozy už i odjely,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Nešlo jen o osobní vozy, mezi havarovanými byl například i autobus či kamion.

Jih Moravy ochromila ledovka. Po dopravní kalamitě zažívají nápor nemocnice

Vozidla byla při hromadné nehodě rozprostřena asi na 300 metrech. Hasiči je postupně odklízeli, některá auta odjela sama.

Bouralo se i ve směru na Ostravu

Před 13. hodinou nastaly další komplikace na 187. kilometru D1 před Brnem. Ve směru na Ostravu je dálnice kvůli nehodě tří vozů neprůjezdná, opačným směrem se řidiči dostanou jedním jízdním pruhem. Tvoří se kolony v obou směrech. Objízdná trasa vede z exitu Kývalka po souběžné silnici 602.

Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi 20 aut. (23. ledna 2026)
Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi 20 aut. (23. ledna 2026)
V pátek po poledni došlo na 187. kilometru D1 u Brna k nehodě tří vozů. (23. ledna 2026)
Na jižní Moravě se kvůli namrzajícímu mrholení staly od rána desítky nehod. (23. ledna 2026)
32 fotografií

Při střetu se zranili dva lidé, z nich jeden je v kritickém stavu. „Předávali jsme jej do nemocnice v kritickém stavu za resuscitace. Druhého jsme převezli do nemocnice pro vyloučení vážnějších zranění,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Kvůli ledovce v celém kraji dnes vyhlásila záchranná služba takzvaný traumaplán a posílila služby. Kolegy, kteří měli volno, povolala do práce i dopravní policie.

Lidé, kteří se zranili při autonehodách nebo na námraze upadli, už také plní čekárny úrazových ambulancí brněnských nemocnic.

Hromadná nehoda na D1 u Rousínova

Hromadná nehoda na D1 u Rousínova

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Shiffrinová už vyzkoušela černou sjezdovku, Špindl se chystá na rušný víkend

Americká závodnice Mikaela Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně při tréninku před...

Už v sobotu se v krkonošském Špindlerově Mlýně po třech letech představí hvězdy současného lyžařského sportu. Na Světový pohár v alpském lyžování žen se chystá na 20 tisíc fanoušků a přes sto...

23. ledna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Hlášená střelba ve škole na Žižkově. Nebezpečí nehrozí, uklidňuje policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Uvedla to na sociální síti X. Na místo vyjely desítky policistů. Informace o...

23. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  15:12

Trýznivá vražda v Karviné. Sourozenci nalili žíraviny na obličej spícího muže

Ilustrační snímek

Zvláště trýznivou vraždu vyšetřují moravskoslezští kriminalisté v Karviné. Podle vyšetřovatelů tam bratr se sestrou po pijatyce nalili různé žíraviny na obličej dvacetiletému muži, který druhý den po...

23. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Ostrovské Ekocentrum projde letos rekonstrukcí, dokončena má být na podzim

OstrovskĂ© Ekocentrum projde letos rekonstrukcĂ­, dokonÄŤena mĂˇ bĂ˝t na podzim

Město Ostrov na Karlovarsku chystá rekonstrukci Ekocentra, které je součástí Městského domu dětí a mládeže. Jedna z největších investičních akcí města by měla...

23. ledna 2026  13:23,  aktualizováno  13:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kvůli těžkým kamionům praskají ve starých domech zdi, obchvat pomůže do tří let

Kojice na Přeloučsku se dočkaly nového obchvatu. Nová silnice je dlouhá bezmála...

Zhruba osm tisíc aut včetně mnoha kamionů denně míří přes Blučinu na Brněnsku. Neustálý nápor pro zhruba dvoutisícovou obec u dálnice D2 má do tří let skončit. Úlevu přinese roky vyhlížený obchvat,...

23. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Dotyky, chlípné SMS. Učitele z Humpolce vyšetřují kvůli obtěžování studentek

Ilustrační snímek

Údajným nevhodným chováním na bázi sexuálního obtěžování učitele ke studentkám humpolecké střední školy se začala zabývat policie. Podnět k prošetřování podala ve čtvrtek Česká školní inspekce (ČSI).

23. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  14:49

Mrazivé počasí způsobilo závadu vedení vodovodu v ulici K vodojemu, která se projevila mrznutím vytékající vody. Došlo k velmi brzkému odstranění této závady ze strany organizace spravující vodovody,...

vydáno 23. ledna 2026  14:48

Studenti se na zlínské univerzitě utkají v celostátní soutěži robotů

ilustrační snímek

Studenti se na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně utkají v celostátní soutěži robotů. Osmý ročník technologického klání pojmenovaného Robogames je na...

23. ledna 2026  13:13,  aktualizováno  13:13

Karolína Muchová na Australian Open: Ve 3. kole se na kurtu zdržela jen hodinu

Karolína Muchová se napřahuje k bekhendu ve druhém kole Australian Open.

Karolína Muchová se v pátek dostala jako první z Češek do osmifinále Australian Open. V zápase čelila pouze jednomu brejkbolu. Její příští soupeřkou bude třetí hráčka světa.

23. ledna 2026  14:36

Pavel vysvětlil, za jakých okolností by znovu kandidoval na Hrad

Prezident Petr Pavel při návštěvě Prostějova.

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. Odpoledne v Prostějově odpovídal na dotazy novinářů. Mimo jiné zopakoval, že čtyři L-159 může ČR podle něj bez vážného...

23. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  14:36

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Filmaři představí pohádku Princezna stokrát jinak, natáčeli i v Náchodě

Z natáčení pohádky Princezna stokrát jinak

V pátek 23. ledna se v kině Vesmír v Náchodě uskuteční slavnostní předpremiéra filmové pohádky Princezna stokrát jinak. Projekce se konají od 16 a 19 hodin, pár volných vstupenek ještě zbývá. Účastní...

23. ledna 2026  14:35

Jih Moravy ochromila ledovka. Po dopravní kalamitě zažívají nápor nemocnice

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku. (23.ledna 2026)

Situace na jižní Moravě, kterou v pátek ráno postihla ledovka, se před polednem začala zlepšovat. Kvůli námraze s obtížemi jezdila MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2....

23. ledna 2026  6:22,  aktualizováno  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.