Hromadná nehoda krátce uzavřela D2 ve směru na Brno, srazilo se tam pět aut

„Hromadná nehoda se stala při zpomalování do kolony,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka s tím, že policisté dálnici uzavřeli pro prvotní zásah.
Od 8:50 mohou auta projíždět odstavným pruhem, sdělilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Nehoda se stala na 13. kilometru dálnice mezi exity Hustopeče a Blučina ve směru na Brno. S výjimkou odstavného pruhu nyní zůstávají ostatní jízdní pruhy podle ŘSD uzavřené.
Záchranáři na místě ošetřili dva pacienty. Ženu ponechali na místě s tím, že v případě zhoršení stavu má vyhledat lékařskou pomoc. „Muže jsme po ošetření převezli s lehkým zraněním do Úrazové nemocnice v Brně,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.