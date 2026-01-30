Legendárnímu brněnskému klubu zbývají poslední dny, na podzim bude k nepoznání

  16:02aktualizováno  16:02
Hudební klub Šelepka, jak ho během 55 let znaly generace Brňanů, brzy nenávratně zmizí. Do budovy, v níž se psala historie místního bigbítu, se v nejbližších dnech zakousnou bagry a těžká technika. Současný objekt, který už podle majitelů i návštěvníků dosluhoval, půjde kompletně k zemi.

Tento týden už začaly přípravné práce. „Po neděli najedou bagry a začne se to tady shrnovat. Pojali jsme to z gruntu, stavba bude zcela nová. Půjde to poměrně rychle. Stavba je z prefa dílů, aby byl provoz zavřený na co nejkratší dobu,“ přiblížil postup prací Roman Šebela, jednatel společnosti MIG, která objekt vlastní.

Hudební klub Šelepka zahájil v lednu 2026 rekonstrukci.
Hudební klub Šelepka zahájil v lednu 2026 rekonstrukci.
Hudební klub Šelepka zahájil v lednu 2026 rekonstrukci.
Hudební klub Šelepka zahájil v lednu 2026 rekonstrukci.
Hudební klub Šelepka zahájil v lednu 2026 rekonstrukci.
17 fotografií

Autorem architektonického návrhu je Zdeněk Sendler, který budovu pojal tak, aby přirozeně splynula s okolní zelení. Nový objekt má evokovat ležící kmen porostlý mechem, čemuž odpovídá i plánované dřevěné obložení fasády. Výrazným prvkem se stane prosklená stěna, která opticky propojí interiér přímo s parkem.

Zašlá legenda prokoukne, brněnský klub Šelepka dostane novou fasádu i patro

Zásadní proměnou projde i vnitřní dispozice, která má vyřešit dosavadní provozní nedostatky. Jeviště, které dříve tvořilo bariéru mezi klubem a restaurací, se přesune do západní části objektu, čímž se sjednotí úroveň podlah. „Umožní to obrovskou multifunkčnost, propojování sálu a restaurace,“ vysvětlil jednatel. Budova navíc povyroste o jedno patro, kde vznikne dětská kavárna či zázemí pro soukromé akce a oslavy.

K současné podobě budovy v brněnském Králově Poli má sice řada místních nostalgický vztah, technický stav objektu je však už natolik špatný, že nic jiného než demolice a novostavba nepřicházelo v úvahu.

Krvavé vzpomínky i staré auto jako pódium. V brněnských klubech se děly věci

Proměnu, která vyjde investora na téměř 100 milionů korun, vítá i vedení městské části. „Jsem velmi ráda, že vlastníci objektu přistoupili z mého pohledu k citlivé rekonstrukci. Myslím si, že je to místo, které překračuje hranice Králova Pole, je to zvuk celé České republiky,“ uvedla starostka městské části Andrea Pazderová (ODS) s tím, že měřítkem úspěchu pro ni budou reakce lidí.

I přes moderní háv a vysokou investici má Šelepka zůstat přístupná běžným návštěvníkům. Majitelé slibují, že se z podniku nestane luxusní restaurace. „Nechystáme tady fine dining. Máme v plánu normální hospodu pro lidi, takže plzeň, svíčková, řízek,“ ujistil Šebela. Pokud půjde vše podle plánu, první hosté by se do nového podniku a klubu měli podívat už letos v listopadu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Jihomoravští hasiči evidují za loňský rok 13.909 událostí, meziročně o 2900 méně

ilustrační snímek

Jihomoravští hasiči evidují za loňský rok 13.909 událostí, u kterých zasahovali. Meziročně je to o 2900 méně. Navzdory poklesu však podle nich práce neubylo....

30. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Ústecká zoologická zahrada má novou expozici pro drobné plazy bazilišky přilbové

ilustrační snímek

Ústecká zoologická zahrada zpřístupnila v exotáriu novou expozici pro bazilišky přilbové. Chovný pár menšího druhu plaza do budoucna doplní vhodné žáby, které...

30. ledna 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Stanici metra C s vestibulem déčka spojí na Pankráci podchod, začíná stavba druhé části

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Pražský dopravní podnik (DPP) začne v pondělí s výstavbou druhé části podchodu pod ulicí Na Pankráci, který propojí stanici metra C Pankrác s vestibulem budoucí stanice linky D. Práce přinesou od...

30. ledna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Na středních školách ve Zlínském kraji se otevřou nové obory

ilustrační snímek

Na středních školách ve Zlínském kraji se otevřou nové obory. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod chystá obor informační technologie,...

30. ledna 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Novým ředitelem Centrály cestovního ruchu Východní Moravy bude Michal Vala

ilustrační snímek

Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy povede od 1. února nový ředitel Michal Vala. Ve funkci vystřídá Zuzanu Vojtovou, která stála v čele organizace...

30. ledna 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Náměšť nad Oslavou bude za Vysočinu soutěžit o titul Historické město roku

ilustrační snímek

Náměšť nad Oslavou na Třebíčsku bude za Vysočinu soutěžit o titul Historické město roku. Celostátního vítěze soutěže a držitele titulu Historické město roku...

30. ledna 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Ostatková zábava ze Žďárska je novou ceněnou tradicí Vysočiny

ilustrační snímek

Kraj Vysočina rozšířil svůj seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury o ostatkovou zábavu s pochováváním Masopusta v Rozsochách na Žďársku. Tradiční...

30. ledna 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

NSS zamítl stížnost Kyjova, potvrdil tak městu pokutu 500.000 Kč

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Kyjova na Hodonínsku, a definitivně tak městu potvrdil pokutu 500.000 korun. Úřad pro ochranu hospodářské...

30. ledna 2026  15:07,  aktualizováno  15:07

V lihové kauze celníků padla odvolání, případ projedná Vrchní soud v Olomouci

ilustrační snímek

V kauze vynášení informací z Celní správy lihové mafii padla čtyři odvolání, případ tak projedná Vrchní soud v Olomouci. Soudce zlínské pobočky brněnského...

30. ledna 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Ledopád v Labském dole v Krkonoších láká lezce, podmínky jsou velmi dobré

LedopĂˇd v LabskĂ©m dole v KrkonoĹˇĂ­ch lĂˇkĂˇ lezce, podmĂ­nky jsou velmi dobrĂ©

Ledopád v Labském dole u Špindlerova Mlýna láká týdně desítky lezců. Je jediný v Krkonoších, který lze zlézat legálně po předchozí registraci na webu Správy...

30. ledna 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Po rezignaci stíhané šéfky převezme vedení krajské hygieny Babišová

Vedením zlínské krajské hygieny bude dočasně pověřena šéfka stanice v Ostravě...

Vedením Krajské hygienické stanice (KHS) Zlínského kraje po rezignaci Evy Sedláčkové ministerstvo zdravotnictví dočasně pověří šéfku KHS v Ostravě Zuzanu Babišovou. Na trvalé obsazení postu...

30. ledna 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Ostrava chce ovládnout městské vodárny, s francouzským společníkem bude jednat

Ilustrační snímek.

Obměna zástupců města Ostravy v představenstvu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK), kterou na středečním jednání schválili zastupitelé, má vytvořit podmínky pro jednání s cílem získat v...

30. ledna 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.