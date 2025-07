Hudba na vinicích 2025 je plná slavných jmen. Program, termíny a seznam vinařství

Kdo vystoupí

Mezi nejočekávanější umělce koncertního seriálu Hudby na vinicích patří rockový zpěvák David Koller, hudební skupina Čechomor, písničkář Tomáš Klus, zpěvačka Lucie Bílá a hudebník Vojtěch Dyk. Ale seznam účinkujících je mnohem delší. Mezi vinicemi zahrají také Hradišťan s Javory Beat Hany a Petra Ulrychových, Horkýže Slíže, Krhut a Kozub s kapelou, skupina Jelen nebo velmi úspěšná a oceňovaná tribute kapela Queenie.

Dokdy festival trvá

Koncerty potrvají celý červenec a srpen a dvě třetiny září, do 20. září 2025, kdy festival zakončí Tomáš Klus ve vinařství Johann W v Třebívlicích.

Kalendář jednotlivých koncertů

Datum Interpret Místo konání ČERVENEC 17.7. 2025 Jelen Vinařství JOHANN W (Třebívlice) 17.7. 2025 Tomáš Klus Vinařství LAHOFER (Znojmo) 18.7. 2025 Queenie Vinařství Sonberk (Popice) 18.7. 2025 Adam Ďurica Vinařství LAHOFER (Znojmo) 19.7. 2025 Adam Ďurica Vinařství Sonberk (Popice) 23.7. 2025 Krhut & Kozub s kapelou Vinařství LAHOFER (Znojmo) 25.7. 2025 David Koller Vinařství Sonberk (Popice) 25.7.2025 Hradišťan a Javory Beat Vinařství LAHOFER (Znojmo) 26.7. 2025 Muzikály Naruby Vinařství Sonberk (Popice) 26.7. 2025 Hradišťan a Javory Beat CHÂTEAU VALTICE (Valtice) SRPEN 1.8. 2025 Queenie Vinné sklepy Kutná Hora (Kutná Hora) 1.8. 2025 No Name CHÂTEAU VALTICE (Valtice) 1.8. 2025 Adam Ďurica Víno Zlomek & Vávra (Boršice) 2.8. 2025 No Name Vinné sklepy Kutná Hora (Kutná Hora) 2.8. 2025 Lucie Bílá Vinařství LAHOFER (Znojmo) 2.8. 2025 Queenie Víno Zlomek & Vávra (Boršice) 2.8. 2025 Horkýže Slíže Vinařství JOHANN W (Třebívlice) 8.8. 2025 David Koller Vinařství LAHOFER (Znojmo) 8.8. 2025 Hradišťan a Javory Beat Vinařství Sonberk (Popice) 8.8. 2025 No Name Vinařství JOHANN W (Třebívlice) 8.8. 2025 Tros Discotequos CHÂTEAU VALTICE (Valtice) 8.8. 2025 Jelen Víno Zlomek & Vávra (Boršice) 9.8. 2025 Queenie Vinařství LAHOFER (Znojmo) 10.8. 2025 Krhut & Kozub s kapelou Vinařství Sonberk (Popice) 15.8. 2025 No Name Víno Zlomek & Vávra (Boršice) 15.8. 2025 MIG 21 Vinařství Sonberk (Popice) 15.8. 2025 Vojtěch Dyk a D.Y.K. Vinařství LAHOFER (Znojmo) 16.8. 2025 Poletíme? a UDG Vinařství Sonberk (Popice) 16.8. 2025 Vojtěch Dyk a D.Y.K. Víno Zlomek & Vávra (Boršice) 16.8. 2025 MIG 21 Vinařství LAHOFER (Znojmo) 22.8. 2025 Tomáš Klus Vinařství Sonberk (Popice) 22.8. 2025 Queenie Vinařství JOHANN W (Třebívlice) 23.8. 2025 MIG 21 CHÂTEAU VALTICE (Valtice) 29.8. 2025 Jelen Vinné sklepy Kutná Hora (Kutná Hora) 29.8. 2025 Queenie CHÂTEAU VALTICE (Valtice) 29.8. 2025 Tomáš Klus Víno Zlomek & Vávra (Boršice) ZÁŘÍ 10.9. 2025 Čechomor Vinařství JOHANN W (Třebívlice) 12.9. 2025 MIG 21 Vinné sklepy Kutná Hora (Kutná Hora) 13.9. 2025 MIG 21 Vinařství JOHANN W (Třebívlice) 19.9. 2025 Wohnout Vinařství JOHANN W (Třebívlice) 20.9. 2025 Tomáš Klus Vinařství JOHANN W (Třebívlice)

Kde se odehraje letošní ročník

Živé hudební vystoupení v kombinaci s ochutnávkou vín letos v rámci festivalu nabídne šest míst. Do akce jsou zapojené Vinné sklepy Kutná Hora, které jsou druhým největším vinařstvím v Čechách. Dále pak Château Valtice, které je jedním z nejstarších vinařství v Česku.

Součástí je i podnik čtyř bratrů Víno Zlomek & Vávra. Nebude chybět ani krásný výhled na Pálavu ve vinařství Sonberk nebo příjemné prostředí vinařství s letním amfiteátrem Lahofer Znojmo. Poslední zúčastněným je vinařství Johann W, které se nachází v malebném kraji Českého středohoří.

Všechny koncerty Hudby na vinicích začínají ve 20 hodin a prostory budou otevřené většinou s dvou hodinovým předstihem.

Nejširší nabídku vystoupení má letos vinařství Lahofer a Sonberk, kde se vystřídá 12 kapel a interpretů. Zavítá sem popová skupina MIG 21, revival kapela Queenie nebo slovenský zpěvák Adam Ďurica.

Vstupné

Vstupenky se prodávají ve třech cenových vlnách, čím dříve si je pořídíte, tím méně zaplatíte. První vlna zahrnuje 400 nejvýhodnějších lístků, druhá vlna platí do vyprodání 900 vstupenek a třetí vlna je do vyprodání. Předprodej je již zahájen.

1. vlna (prvních 400 vstupenek) – 590 Kč

2. vlna (401–900 vstupenek) – 690 Kč

3. vlna (901 a více) – 790 Kč

Vstupenky je možné zakoupit v síti www.xticket.cz nebo na webu www.hudbanavinicich.cz.

Co je dobré vědět před návštěvou Hudby na vinicích Do areálu je zakázané vnášet své alkoholické i nealkoholické nápoje. Povolena je pouze PET lahev vody maximálně o objemu půl litru.

Osobám mladším 15 let je vstup dovolen pouze v doprovodu dospělé osoby.

Návštěvníci dostanou od pořadatelů pásku na ruce. Areál je tak možné opustit a znovu se do něj vracet.

Do areálu platí zákaz vstupu se zvířaty.

Doprava do vinařství a ubytování v okolí

Vinařství Lahofer

Adresa: Vinice 579, Dobšice 671 82

Doprava: Autem z Prahy je třeba jet směrem na Havlíčkův Brod a poté se držet Humpolce/Jihlavy. Nejbližší autobusová zastávka je „Suchohrdly, kurty“ linky a nachází se přibližně 17 minut pěšky od vinařství.

Ubytování: Vinařství nabízí ubytování v Hotelu Lahofer Znojmo, které se nachází 5 km od vinařství.

Vinařství Sonberk

Adresa: Sonberk 393, Popice 691 27

Doprava: Autem je cesta do vinařství označená cedulemi ve dvou směrech příjezdu, od Hustopečí a od křižovatky silnice Brno – Mikulov s Ivaní. Parkování je přímo před budovou. Vlakem je třeba se vydat do zastávky Šakvice, kde navazuje autobusové spojení linkou 545 do zastávky „Popice, rozcestí“, která je vzdálená zhruba 1 km pěšky.

Ubytování: Nejbližší možností, kde je možné se ubytovat, jsou Penzion Adamčík vzdálený pouhé 2 km od vinařství nebo Penzion Pod vinohrady vzdálený 3 km.

Vinařství JOHANN W

Adresa: Masarykova 200, Třebívlice 411 15

Doprava: Autem je při cestě od Prahy třeba sjet z dálnice D8 na exitu 48 směrem na Třebívlice. Parkování je na místě zdarma. Vlakem z nádraží v Lovosicích se pokračuje autobusem 660 do Třebívlic. Vinařství se nachází blízko kaple sv. Josefa a zámku Třebívlice.

Ubytování: Nejbližší penzion Johann W se nachází 10 minut chůze od vinařství a restaurace Ulrika.

Víno Zlomek & Vávra

Adresa: Boršice u Blatnice 400, 687 63

Doprava: Vinařství se nachází až téměř u slovenských hranic. Z Prahy, respektive posléze od Brna je třeba se držet na silnici I/54 vedoucí přes Kyjov. Vinařství se nachází prakticky v sousedství této komunikace. při dopravě autobusem je nutné využít autobus číslo 932, který vyjíždí od železnice ve Veselí nad Moravou.

Ubytování: Poblíž vinařství se nachází Ubytování na kovárně.

CHÂTEAU VALTICE

Adresa: Vinařská 407, Valtice 691 42

Doprava: Autem vede cesta směrem na Bratislavu, poté je třeba odbočit na Lednici či Podivín. Vlakem je třeba se dostat do Břeclavi a poté využít autobusové linky 571. Nejbližší zastávkou je Valtice aut. st., která se nachází přibližně 9 minut od vinařství.

Ubytování: Poblíž vinařství se nachází několik penzionů, nejbližší je Penzion Archivní sklepy.

Vinné sklepy Kutná Hora

Adresa: Jiřího z Poděbrad 13, Kutná Hora 284 01

Doprava: Autem je třeba se vydat při cestě z hlavního města směrem na Kolín. Cestovat se dá i vlakem na zastávku „Kutná Hora, hlavní nádraží“ a poté využít autobusovou linku 381 do zastávky „Kutná Hora, Kamenný dům“. Poté je to do vinařství pěšky přibližně 9 minut.

Ubytování: Poblíž vinařství se nachází Hotel U Zvonu a Apartmán Lidovka.