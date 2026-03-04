Slavný hudební klub ještě neotevřel a už řeší spory. Brojí proti němu miliardář

Marek Osouch
  17:22aktualizováno  17:23
Vše nasvědčovalo tomu, že už tento pátek legendární brněnský hudební klub Melodka v klidu odpálí svou novou éru v Pisárkách v lokalitě „na Střeláku“. Dva dny před otevřením však začal tyto plány veřejně napadat soused. A ne ledajaký. Jde o miliardáře Igora Faita.
Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3....

Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3. března 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. Na...
Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3....
Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3....
Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3....
24 fotografií

Fait ve středu odpoledne rozeslal prostřednictvím komunikační agentury do médií tiskové prohlášení, že je špatně, pokud v místě bude působit hudební klub. „Provoz by se spíše hodil někam do industriálních či podzemních prostor,“ uvedl miliardář.

Zároveň tvrdí, že budova, kde hudební klub nově jako nájemce sídlí, nemá funkční kanalizaci a že je zkolaudována pro účely restauračního zařízení, nikoliv pro provoz hudebního klubu. Dokonce nařkl sousedy, respektive majitelku objektu, která Melodce prostor pronajímá, z neoprávněného vniknutí na jeho pozemek kvůli zásahu do kanalizační přípojky.

Slavný klub se přestěhuje tam, kde to žilo undergroundem už za minulého režimu

To však vedoucí Melodky Robert Banovský označil za absurdní a odmítl i další jeho tvrzení. „Máme kolaudační rozhodnutí pro živou hudbu, ještě jsme si vše na stavebním úřadě ověřovali a máme vše, jak má být. Ptali jsme se i na Brněnských vodárnách a kanalizacích a taky je vše v pořádku,“ reagoval Banovský na Faitova slova.

Miliardář, který je bezprostředním sousedem Melodky, protože působí v části společného objektu, má v území vlastní záměry. Chátrající historické budovy chce zrekonstruovat a využít pro rekreační, hotelové a restaurační účely. Měly by být určené pro širokou veřejnost.

Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3. března 2026)
Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. Na snímku vedoucí klubu Robert Banovský. (3. března 2026)
Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3. března 2026)
Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3. března 2026)
24 fotografií

Teď však říká, že plánovaný záměr kvůli Melodce minimálně do vyřešení napjatých sousedských sporů pozastavuje. „Bylo by politováníhodné, kdyby snahu o navrácení historického ducha Pisáreckého parku zmařil jeden subjekt,“ obul se Fait do Melodky s tím, že areál má být klidným a rekreačním místem.

Fait začal s plány v Pisárkách před dvěma lety, kdy získal od soukromého majitele a částečně i města některé nemovitosti. Právě městu tehdy odkupem soukromých parcel pomohl odblokovat dlouholeté spory. Magistrát tak dál mohl pokračovat v léta připravovaném sportovního areálu.

Pravomocné povolení pro stavbu město původně chtělo mít v ruce už teď v únoru, nakonec ale to nejspíš bude až v červnu. Fait doufá, že město bude mít proti Melodce, respektive majitelce budovy, kde sídlí, na své straně.

„Nám je jedno, jestli tam budou zpívat a hrát třeba na dudy. My jen chceme, aby nám nikdo do našeho projektu neházel vidle, což se v tuto chvíli neděje,“ sdělil brněnský radní Jiří Oliva (dříve SOCDEM). Podle něj bude apelovat na Faita i druhou stranu, aby se dohodli a vycházeli spolu i s městem všichni tři jako dobří sousedé.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Liberec bude mít poblíž radnice půltunový model města, chce na něj lákat turisty

ilustrační snímek

Liberec bude mít v Kostelní ulici nedaleko radnice půltunový 3D model města, chce na něj lákat turisty. Do pěti měsíců by ho měl vytvořit architekt Ivo Louda,...

4. března 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Karlovarský kraj do léta vybuduje dočasný stacionář pro onkologické pacienty

ilustrační snímek

V bývalé transfuzní stanici v Karlových Varech vznikne dočasný denní stacionář pro pacienty Komplexního onkologického centra Karlovarské krajské nemocnice (KOC...

4. března 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

Výsuvné sloupky i méně tramvají. Brno má plán pro omezení dopravy v centru

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty...

Velké změny slibuje vedení Brna pro dopravu v historickém centru města, kde se potýká s drzými šoféry a nadměrným množstvím aut. Zásadní roli budou hrát výsuvné sloupky umístěné na třech místech...

4. března 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Na Evropský olympijský festival mládeže 2029 dá Liberecký kraj až 34 milionů Kč

ilustrační snímek

Na Evropský olympijský festival mládeže 2029 (EYOF), který bude v Libereckém kraji, přispěje hejtmanství až 34 miliony korun, řekla dnes novinářům krajská...

4. března 2026  16:15,  aktualizováno  16:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Historickým městem roku v Královéhradeckém kraji je Hradec Králové

ilustrační snímek

Historickým městem roku 2025 v Královéhradeckém kraji je stotisícový Hradec Králové. Postoupil do celostátního finále, jehož výsledky budou vyhlášeny 16. dubna...

4. března 2026  16:05,  aktualizováno  16:05

Policisté pátrají po muži z Kladna, může se pokusit o sebevraždu

ilustrační snímek

Policisté pátrají po dvaašedesátiletém muži z Kladna, může se pokusit o sebevraždu. Má problémy s chůzí, léčí se se srdečními a psychickými problémy, ale ne u...

4. března 2026  16:03,  aktualizováno  16:03

Na jihu Moravy loni žilo 112.900 cizinců, tvořili 9,2 procenta obyvatel

ilustrační snímek

Na jihu Moravy žilo na konci loňského roku 112.900 cizinců. Od roku 2024 se jejich počet zvýšil o 2837 lidí, podíl na počtu obyvatel kraje se zvýšil o dvě...

4. března 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Pardubice plánují třídicí linku pro celou aglomeraci, čekají na schválení dotace

ilustrační snímek

Služby města Pardubic by letos chtěly zahájit stavbu třídicí linky na separovaný odpad za desítky milionů korun. Čekají na přidělení evropské dotace, aby mohly...

4. března 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Kolín nechá zpracovat průzkum Masarykova mostu, určí rozsah budoucích oprav

ilustrační snímek

Kolín chce letos nechat zpracovat diagnostický průzkum Masarykova mostu, má být podkladem pro jeho celkovou rekonstrukci. Rada města v pondělí schválila...

4. března 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Zpěvačka Pam Rabbit pokřtí svou novou desku Planet 33 na show ve Foru Karlín

Zpěvačka a skladatelka Pam Rabbit vydala nové album.

Pam Rabbit patří bezpochyby mezi nejvýraznější hlasy současného popu. Zajímavé tracky charismatické zpěvačky vynikají svou nevšedností. Mezi její poslední počiny patří třeba společný song s Ewou...

4. března 2026  17:39

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Slavný hudební klub ještě neotevřel a už řeší spory. Brojí proti němu miliardář

Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3....

Vše nasvědčovalo tomu, že už tento pátek legendární brněnský hudební klub Melodka v klidu odpálí svou novou éru v Pisárkách v lokalitě „na Střeláku“. Dva dny před otevřením však začal tyto plány...

4. března 2026  17:22,  aktualizováno  17:23

Úředníci skartují stovky registračních značek, stříhají je ručně pákovými nůžkami

Pracovník odboru dopravy Městského úřadu ve Ždáru nad Sázavou Aleš Kališ...

Žďárský odbor dopravy skartuje 1580 kusů registračních značek aut a jiných vozidel, které má v depozitu déle než tři roky. Možnost skartace se týkala zhruba 1800 značek, u 220 lidé včas požádali o...

4. března 2026  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.