Fait ve středu odpoledne rozeslal prostřednictvím komunikační agentury do médií tiskové prohlášení, že je špatně, pokud v místě bude působit hudební klub. „Provoz by se spíše hodil někam do industriálních či podzemních prostor,“ uvedl miliardář.
Zároveň tvrdí, že budova, kde hudební klub nově jako nájemce sídlí, nemá funkční kanalizaci a že je zkolaudována pro účely restauračního zařízení, nikoliv pro provoz hudebního klubu. Dokonce nařkl sousedy, respektive majitelku objektu, která Melodce prostor pronajímá, z neoprávněného vniknutí na jeho pozemek kvůli zásahu do kanalizační přípojky.
Slavný klub se přestěhuje tam, kde to žilo undergroundem už za minulého režimu
To však vedoucí Melodky Robert Banovský označil za absurdní a odmítl i další jeho tvrzení. „Máme kolaudační rozhodnutí pro živou hudbu, ještě jsme si vše na stavebním úřadě ověřovali a máme vše, jak má být. Ptali jsme se i na Brněnských vodárnách a kanalizacích a taky je vše v pořádku,“ reagoval Banovský na Faitova slova.
Miliardář, který je bezprostředním sousedem Melodky, protože působí v části společného objektu, má v území vlastní záměry. Chátrající historické budovy chce zrekonstruovat a využít pro rekreační, hotelové a restaurační účely. Měly by být určené pro širokou veřejnost.
Teď však říká, že plánovaný záměr kvůli Melodce minimálně do vyřešení napjatých sousedských sporů pozastavuje. „Bylo by politováníhodné, kdyby snahu o navrácení historického ducha Pisáreckého parku zmařil jeden subjekt,“ obul se Fait do Melodky s tím, že areál má být klidným a rekreačním místem.
Fait začal s plány v Pisárkách před dvěma lety, kdy získal od soukromého majitele a částečně i města některé nemovitosti. Právě městu tehdy odkupem soukromých parcel pomohl odblokovat dlouholeté spory. Magistrát tak dál mohl pokračovat v léta připravovaném sportovního areálu.
Pravomocné povolení pro stavbu město původně chtělo mít v ruce už teď v únoru, nakonec ale to nejspíš bude až v červnu. Fait doufá, že město bude mít proti Melodce, respektive majitelce budovy, kde sídlí, na své straně.
„Nám je jedno, jestli tam budou zpívat a hrát třeba na dudy. My jen chceme, aby nám nikdo do našeho projektu neházel vidle, což se v tuto chvíli neděje,“ sdělil brněnský radní Jiří Oliva (dříve SOCDEM). Podle něj bude apelovat na Faita i druhou stranu, aby se dohodli a vycházeli spolu i s městem všichni tři jako dobří sousedé.