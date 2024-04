Zašlá legenda prokoukne, brněnský klub Šelepka dostane novou fasádu i patro

„Jeviště, které se dnes nachází ve středu dispozice a je tedy bariérou mezi klubem a restaurací, se posune na západní stranu protáhlého objektu. Tím se scelí podlahy na jednu výškovou úroveň. Systém posuvných akustických stěn umožní přelévání prostor mezi nimi podle individuálních potřeb, lepší akustika zároveň zajistí výrazně menší noční vyrušování okolí hudbou,“ přibližuje Roman Šebela, jednatel brněnského developera MIG, který se do přestavby pustí.

Kvůli zachování kontinuity hudebního podniku zároveň chce během prací nabídnout v přilehlém parku náhradní program.

Dosud přízemní dům dostane také jednopodlažní nástavbu, v níž vznikne salonek, pobytová terasa i zázemí. Fasáda bude směrem od parku skleněná a otevíratelná, takže se s ním organicky propojí. Zdejší pivnice nabídne venkovní posezení pro velké množství lidí.

MIG počítá s náklady zhruba 80 milionů korun, u nichž neočekává, že se mu plně vrátí. „Budova sloužila původně úplně jiným účelům a do dnešní podoby restaurace a klubu se dostala formou dílčích přestaveb. Nevyhovuje už nárokům moderní parkové restaurace. Současně však místo skýtá velký potenciál, který dnes budova nedokáže využít. Je to kultovní objekt, pro nás jde o flag ship store (vlajkový projekt), u něhož vynaložená investice nemá racionální návratnost. Snad občanům i nám přinese nový provoz radost,“ podotýká Šebela.

Developer už má stavební povolení. S přestavbou začne v lednu 2026, znovuotevření plánuje na listopad téhož roku. Projekt chystá už asi osm let, jeho spuštění však oddálil covid i válka na Ukrajině.

Královopolská radnice hodlá rekonstrukci Šelepky využít k úpravám parkové plochy, které se mají uskutečnit ve stejné době. „Oživení si zaslouží nejen objekt, ale i park, který už má něco za sebou,“ poukazuje starostka městské části Andrea Pazderová (ODS) na rok 2010, kdy došlo k velké obnově prostranství.

Jejím autorem byl oceňovaný architekt Zdeněk Sendler, který je podepsaný také pod podobou jiných parků v Brně – třeba Denisových sadů, Špilberku nebo Schreberových zahrádek. Radnice jej oslovila i tentokrát. „Úpravy určitě provedeme ve střední části, kterou přizpůsobíme novému provozu a jeho napojení na park. Jaké další zásahy budou nutné a jaké jen kosmetické, se budeme ještě bavit,“ říká Sendler.

Melodka hledá nové útočiště, Co. Labs chystá masivní investici

Zatímco na Šelepku se chodilo hlavně v minulosti ve velkém tancovat, někdejší restaurace Bavorská na Palackého třídě lákala primárně na pivo. Dnes slouží jako útočiště hudebního klubu Melodka, který se tam přesunul ze Sokolského stadionu v Kounicově ulici. Ale pouze dočasně, protože se bývalá pivnice bude bourat. Developer Jiří Maršálek plánuje nový dům Bavorská. „Povolovací proces je však časově neodhadnutelný. Rád bych letos obdržel povolení a stavbu dokončil v roce 2026, což se ale velmi pravděpodobně nestane,“ oznamuje.

Projekt připravuje podle stávajícího územního plánu města, který pozemek vymezuje jako smíšenou plochu výroby a služeb s byty pro majitele a vedoucí provozoven. Zároveň Maršálek žádá na magistrátu o změnu na bydlení s výrazně větší výškou zástavby, s čímž nesouhlasí radnice Králova Pole.

Melodka plánuje v tamních prostorách zůstat minimálně do konce letoška, trvalou náhradu intenzivně hledá. Rozhodně nechce jít stejnou cestou jako klub Mersey v Minské ulici, který jeho majitel Pavel Tesař v roce 2019 nadobro zavřel. Ke konci jej po šestadvaceti letech fungování dohnaly hlavně statisícové ztráty.

Prostory Sokolského stadionu po Melodce obsadilo kulturní centrum Co. Labs, dřívější BuranTeatr. To funguje jako zóna nezávislého umění a v nejbližších týdnech spustí ambiciózní plán na modernizaci za téměř sto milionů korun. Po dokončení zde budou sloužit dva velké sály, zkušebny či ateliéry. „Jde o největší kulturní investici ve městě za dvacet třicet let. Rozšíří se infrastruktura nezávislé scény, která nemá kapacity nad sto lidí,“ zmiňuje člen uměleckého a výkonného vedení Co. Labs Juraj Augustín.

Takzvaně na svém zůstává podnik Metro v Paláci Alfa v Poštovské ulici. Jeho provozovatelé Josef Buchta a Pavel Řehoř, kteří loni na podzim oslavili patnáct let fungování, navazují na tradici jazzového klubu, jenž otevřel už v roce 1937.

Podobně je na tom Fléda ve Štefánikově ulici. Nově otevřela kosmopolitní bar, který tento měsíc doplní galerie moderního umění. „Celý objekt tak bude zahrnovat hudební klub, hostel, bar i galerii. Vznikne tak koncept, který v Brně nemá obdobný ekvivalent,“ hlásí mluvčí Flédy Martin Brzobohatý.