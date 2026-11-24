Osobnost šlechtice Huga Františka Salma připomíná ode dneška otevřená výstava, kterou připravilo společně Muzeum Blanenska s Moravským zemským muzeem v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu v Brně. Je koncipovaná jako snový svět šlechtice, který žil na přelomu 18. a 19. století a byl průkopníkem v řadě oblastí lidských činností a bádání, řekla dnes na tiskové konferenci ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Kolínková.
Hugo František se narodil před 250 lety. "Je neuvěřitelné, že je připomínaný na Moravě ještě po takové době. Byl to vizionář jako Leonardo da Vinci, založil mnohé, co je ještě dnes aktuální. Na jeho panství vzniklo zdravotní centrum, kam mohli lidé zdarma k lékaři, založil školu i továrnu na výrobu železa. Podporoval také výzkum Moravského krasu," řekl jeho potomek Georg Salm. Nezmínil průmyslovou špionáž v Anglii, odkud dovezl plány řady strojů potřebných pro pozvednutí a rozvoj průmyslu. Snažil se též o osvětu na svém panství a usiloval o očkování poddaných proti neštovicím. Patřil také ke spoluzakladatelům dnešního Moravského zemského muzea.
Výstava je pro Muzeum Blanenska vyvrcholením oslav výročí Salmova narození, které začalo 1. dubna promítáním filmu o něm. Natočila jej Česká televize, Salma ztvárnil herec Jan Kolařík. "Na film se mohou návštěvníci podívat i na výstavě. Pojali jsme ji jako snovou, takže je v bílé barvě včetně podlahy a nad hlavou jsou oblaka. Chceme návštěvníky seznámit s jeho myšlenkami, co se mu rodilo v hlavě, na co myslel a jaké měl vize. A on měl hlavu v oblacích, myslel výš a dál než ostatní. Šel proti proudu podle rodového hesla a dal Moravě a Blanensku to, co přežívá dodnes," řekla Taťána Bártová Pavelková z Muzea Blanenska.
Exponáty jsou vybrané z řady míst a depozitářů, některé z nich ještě nikdy nebyly vystavené. Lidé je mohou vidět do 28. března a výstava je částečně koncipovaná i pro děti. Mají k dispozici dětský koutek a hru, která jim ukáže exponáty hravou formou.