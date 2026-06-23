Humanitární organizace a nadace poslaly na jih Moravy po tornádu 1,3 miliardy Kč

České humanitární organizace a nadace poslaly na jih Moravy za pět let na pomoc a obnovu po tornádu nejméně 1,3 miliardy korun. Některé organizace na místě působily ještě letos. Peníze posloužily na bezprostřední humanitární a psychosociální pomoc a podporu rodin, komunitního života i na obnovu veřejného prostoru. Ve společné tiskové zprávě o tom informovalo osm největších organizací a nadací.
Na místě katastrofy od počátku pomáhali pracovníci Člověka v tísni, humanitární organizace Adra, Českého červeného kříže a Diecézní charity Brno. Organizace zajišťovaly materiální pomoc, poskytovaly psychologickou pomoc, sociální i dluhové poradenství. Adra koordinovala řemeslníky a dobrovolníky podle poptávek domácností, provozovala infostánek a ve spolupráci s firmami dodávala materiál. Český červený kříž kromě zdravotnické a psychosociální pomoci poskytl i mobilní veterinární ošetřovnu. Pracovníci Diecézní charity Brno kromě pomoci s odklízením trosek a psychologické podpory také obcházeli domácnosti, organizovali podpisy smluv a poskytovali informace.
Peníze pro lidi i obce postižené tornádem se scházely ve veřejných sbírkách, na portále Donio vzniklo 258 ověřených sbírek, které vynesly přes 85 milionů korun. Pomoc směřovala ke konkrétním rodinám, ale také na opravu sportovišť nebo kostelů.
Organizace ale na místě působily dlouho po skončení první fáze odklízení trosek a dokončování prvních oprav. Pracovníci Diecézní charity Brno v obcích působili do roku 2022, Člověk v tísni až do letošního května.
Zaměřil se na dlouhodobou odolnost regionu. Podpořil výsadbu více než 23.000 stromů a keřů, vznik klimatických akčních plánů, obnovu krajiny a projekty zaměřené na zadržování vody a prevenci bleskových povodní. „Převládajícím klimatickým trendem regionu je vysušování. Podpořili jsme proto v každé obci projekty na zadržování vody v krajině, obnovu zeleně a vznik klimatických akčních plánů či adaptačních strategií," uvedla Magdaléna Davis, vedoucí klimatických programů Člověka v tísni.
Kromě velkých nadací, jako byla Nadace VIA, Nadační fond Českého rozhlasu nebo Nadace Karel Komárek Family Foundation, putovaly na pomoc do regionu i milionové částky z dalších zdrojů. Diakonie Českobratrské církve evangelické vyplatila lidem z obce Hrušky 23 milionů korun, dalších 2,5 milionu korun se využilo na revitalizaci veřejného prostoru v Hruškách.
Ve sbírce zaměstnanců Skupiny ČEZ se vybralo 2,7 milionu korun. Nadace ČEZ tuto částku zdvojnásobila a do zasažených obcí poslala přes 5,5 milionu korun a krizovou pomoc ve výši deset milionů korun.
Tornádo si v roce 2021 na Břeclavsku a Hodonínsku vyžádalo šest životů. Poničilo přes 1200 domů, z toho asi 200 muselo jít k zemi. Vítr měl rychlost přes 300 kilometrů za hodinu. V některých obcích dosáhlo tornádo až čtvrtého stupně, silnější předtím v Česku nikdy nebylo.