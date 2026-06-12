Husa na provázku chystá muzikál o Pelicotové a Havlův Dálkový výslech

Brněnské Divadlo Husa na provázku připravuje na příští sezonu muzikál inspirovaný případem Gisele Pelicotové, oběti dlouholetého znásilňování. Dalšími plánovanými novinkami jsou komorní inscenace Dálkový výslech Václava Havla, autorské představení Referendum o vystoupení a také Anna Karenina. Celou sezonu rámuje téma Evropy a evropského příběhu, řekl umělecký šéf Martin Sládeček.
O Evropě se podle Sládečka často mluví jako o společenství v krizi - neakceschopném, zdegenerovaném, unášeném vnějšími silami. Divadelníci chtějí ukázat, že existují i jiné způsoby, jak o Evropě, Evropanech a evropanství přemýšlet a vyprávět.
"Příběhy určují to, jak sami sebe chápeme. Mohou nám dodávat sebevědomí a odvahu, nebo nám taky mohou odvahu a naději brát. Je důležité, jak o sobě mluvíme, protože to pak konstruuje naše rozhodnutí. Příběhy nás spojují, jsou nám ukazatelem do budoucna," řekl Sládeček.
Francouzku Pelicotovou manžel omamoval léky, poté ji bezvědomou znásilňoval a totéž umožňoval dalším mužům. Skončili před soudem. Pelicotová svůj osud, odhodlání a cestu za spravedlností zachytila v knize Óda na život. "Ten případ nás zasáhl tím, že ukázal sílu jedné konkrétní ženy, která nezůstala v roli oběti," uvedla dramaturgyně Veronika Onheiserová. Inscenaci připraví režisérka Eliška Balog.
Dálkový výslech je původně knižní rozhovor Václava Havla s Karlem Hvížďalou. Stejnojmennou inscenaci chystá režisér Martin Modrý, premiéra bude 18. prosince, tedy v den 15. výročí Havlova úmrtí.
Inscenace Petra Erbese a Borise Jedináka Referendum o vystoupení zavede diváky do pomyslné kuchyně politického marketingu, poprvé to bude 26. února 2027. Režisérka Anna Davidová pak sezonu 7. května završí novou dramatizací Anny Kareniny od Lva Nikolajeviče Tolstého v hlavní roli s Markétou Matulovou.
"Legendu o jídle, které spojuje lidi i národy, bude v celosezonním cyklu komunitního vaření pro 15 osob s názvem Amore mio, Brno! prověřovat Goran Maiello, herec a labužník, v jehož genech, receptech a hrncích se mísí české, italské i balkánské vlivy," doplnila Onheiserová.